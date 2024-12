»V soboto, ura je bila deset do štirih zjutraj, sva zagledala ogenj v gospodarskem poslopju. Moram priznati, da so gasilci iz kar petih prostovoljnih gasilskih društev (PGD), in sicer Loč, Tepanja, Draže vasi, Žič in Slovenskih Konjic, prispeli zelo hitro, skupaj z vaščani pa jim je uspelo iz hleva rešiti dve kravi, telička in bika ter tri svinje. Prav tako jim je uspelo rešiti hišo, na katero so zublji že preskočili. Zato je spredaj nekoliko poškodovana. A to ni nič v primerjavi s tem, kar sva doživela pred desetimi leti. Tudi takrat, bilo je sredi poletja, je pri nas gorelo, takrat nama je z...