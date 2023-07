Velika pridobitev za voznike: po njej se je prvi zapeljal fičko (FOTO)

Bodoči vozniki motornih vozil so v Zasavju doslej praktično kilometrino za vozniški izpit po večini nabirali po mestnih ulicah in cestah zunaj naselij oziroma krajev. Primerne površine, ki bi ustrezala vsem potrebnim okoliščinam za treninge, namreč ni bilo. Vsaka od zasavskih občin je to področje urejala po svoje. Slovenska agencija za promet je pred petimi leti izdala sklep, da mora imeti izpitni center poligon v dolžini najmanj 100 metrov: s tem je sicer razpolagala največja zasavska občina, a kaj ko ni ustrezal predpisanim standardom: glede na normative je bil namreč za polovico prekratek.

Tudi za prekaljene voznike

Neizpolnjevanje zahtevanih standardov pomeni, da neustreznega poligona ni dovoljeno uporabljati in tudi morebitni rezultati, pridobljeni na njem, ne bi veljali. Treninge bi torej morali opravljati drugje, kar bi v trboveljskem oziroma zasavskem primeru pomenilo v Celju, da bi se izognili takšni nerodnosti, pa so raje vzpostavili nov, ustrezen poligon, ki so ga pred dnevi odprli ob sedežu tamkajšnjega avto-moto društva, pod prireditvenim prostorom Kipe. Bodoči vozniki avtomobilov in motorjev se bodo tam urili v spretnostih za pridobitev izpita, znanje pa bodo lahko utrjevali tudi že prekaljeni vozniki. Asfaltirana površina bo namenjena tudi različnim športnim aktivnostim in prireditvam. Znanje bodo lahko nabirali mladi kolesarji in ga obnavljali starejši vozniki, obnovitvene delavnice bodo namenjene tudi motoristom.

Površine in objekti, ki so ob novem poligonu, se sicer uporabljajo za tenis, badminton in skvoš. Ob uradnem odprtju sta se po progi prva zapeljala dolgoletni inštruktor Bojan Frece in njegov nekdanji kandidat za vozniški izpit Anton Lepoša, sicer lastnik starodobnega avtomobila. S fičkom, kot se je teh legendarnih osebnih avtomobilov oprijelo ime, sta se zapeljala po progi in jo tako imela čast prva uradno preizkusiti. Za najmlajše so pripravili vožnjo z mini avtomobili, na ogled pa so postavili tudi nekaj zanimivih starodobnih vozil, ki so last članov kluba. Pridobitev, ki bo na voljo za uporabo tudi na regionalni ravni, je pozdravil tudi trboveljski župan Zoran Poznič.

Inštruktor in nekdanji šoferski kandidat sta si čestitala po krstu proge. FOTO: Roman Turnšek

Poligon bo namenjen regijski uporabi. FOTO: Roman Turnšek

Starodobniki so popestrili uradno odprtje. FOTO: Roman Turnšek