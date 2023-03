Velika nočna reševalna akcija na Obali: predor Markovec zaprt

V noči na nedeljo, iz 25. na 26. marec, bo v predoru Markovec potekala vaja celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč ob nesreči v predoru, poroča portal regionalnaobala. Sodelovalo okoli 100 pripadnikov različnih sil za pomoč in reševanje.

Zaradi vaje bo predor Markovec zaprt za ves promet od sobote od 22.00, pa do nedelje zjutraj do 5.00. Obvoz bo urejen čez Markovec.

Zgodila se bo masovna prometna nesreča, ki bo terjala posredovanje vseh interventnih služb: policijskih patrulj in koprske policijske uprave, Reševalne službe Slovenke Istre (ZD Izola), Prehospitalne enote Obala in vozila urgentnega zdravnika (ZD Koper). Potrebna bo pomoč gasilcev PGD Korte, PGD Izola in GZ Izola, PGD Pobegi-Čežarji, PGD Krkavče, PGD Hrvatini, PGD Dekani, PGD Babiči, Obalne gasilske zveze Koper, koprske poklicne brigade, Darsa ter štabov civilnih zaščit iz Kopra in Izole.

Poleg vseh sodelujočih posredovalcev interventnih služb bosta na terenu tudi dva snemalca, ki bosta pokrivala dogajanje v neposrednem prenosu v prostore koprskih gasilcev, kjer bo vajo mogoče spremljati preko monitorjev, še pišejo na portalu.