Večina zavez vlade je neizpolnjenih, pravi Iniciativa Glas ljudstva

Iniciativa Glas ljudstva je predstavila drugo poročilo o uresničevanju predvolilnih zavez aktualne vlade. Med 122 zavezami je po oceni Iniciative vlada izpolnila osem zavez, največ, to je 51, jih izvaja. Največ napredka v iniciativi vidijo na področjih demokracije, svoboščin in kulture, najmanj pa na področjih zdravstva, podnebja in stanovanj.

Vlada Roberta Goloba je med 122 zavezami po navedbah Iniciative Glas ljudstva izpolnila osem zavez, med katerimi so denimo novi pravilnik o poklicnih boleznih, prekinitev dogovorov z Madžarsko o sofinanciranju drugega tira Divača-Koper in ohranitev nezdružljivosti županske funkcije s poslansko.

Največ zavez, to je 51, je po oceni iniciative v izvajanju, nedotaknjenih je 26, prelomljenih pa je 12 zavez. »Najbolj zaskrbljujoče je, da v preteklem letu ni bilo resnega napredka v primerjavi z letom prej. Še več, medtem ko je število izpolnjenih zavez ostalo enako, se je celo podvojilo število prelomljenih zavez z 12 na šest,« je na predstavitvi poročila izpostavil aktivist Jaša Jenull. Med najbolj problematična področja sodijo po njegovih besedah dostopnost javnega zdravstva, stanovanj in globalne pravičnosti.

Na področju zdravstva

Na področju zdravstva so tako ostale nedotaknjene zaveze, kot so širitev košarice pravic pacientov in odprave popoldanskega dela zdravnikov iz javnega zdravstva pri zasebnikih, ter skrajševanje čakalnih vrst. Delno izpolnjena zaveza je ukinitev dopolnilnega zavarovanja, saj ga po mnenju iniciative ni nadomestila pravična odmera od dohodka.

»Tudi dosedanji in napovedani ukrepi nove ministrice so videti premalo koreniti in premalo odločni, da bi zares posegli v sedanje stanje,« je na predstavitvi poročila dejala Katarina Rotar iz Slovenske Filantropije.

Maša Hawlina iz Zadruge Zadrugator je dejala, da na področju stanovanje politike na skoraj polovici mandata »še vedno ni nič novega, nič konkretnega, medtem pa dosegamo vedno večje razsežnosti stanovanjskih stisk in načinov izkoriščanja najemnikov, ki ne morejo več čakati na urgentne ukrepe«. Dejala je, da vlada sicer namenila dobrih 75 milijonov evrov za gradnjo pet tisoč neprofitnih stanovanj, to pa je po njenih besedah manj kot 15 odstotkov investicijskih sredstev za ta stanovanja.

Najbolj kritična zaveza

Za najbolj kritično zavezo, ki ni izpolnjena in po mnenju iniciative zahteva takojšnjo ukrepanje, je nepriznanje Palestine za samostojno državo. »Prepričani smo, da je situacija tako daleč, da je resnično treba preseči afere, prelaganja odgovornosti in neke časovnice. Edino, kar ljudje pričakujejo, je jasno in odločno ukrepanje s pogumom,« je izpostavil Jaša Jenull.

Iniciativo Glas ljudstva sicer sestavlja več kot sto različnih organizacij. Zaveze, ki jih preverjajo, so oblikovali na podlagi večmesečnih posvetovanj z različnimi organizacijami. Monitoring znotraj iniciative izvaja 11 skupin iniciative na ravno toliko različnih področij.

Skupine delo vlade ocenjujejo na podlagi podatkov o sprejetih ukrepih, ki jih pridobivajo neodvisno in od pristojnih ministrstev. Cilj monitoringa zavez je po navedbah iniciative povečanje politične odgovornosti nosilcev oblasti z namenom krepitve demokracije in politik, usmerjenih v dolgoročno dobrobit ljudi in narave.