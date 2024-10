Več kot četrtina volivcev zelo nezadovoljna, Janši priljubljenost močno upadla

Raziskava Mediane za Delo, opravljena med 30. septembrom in 3. oktobrom, kaže, da je več kot četrtina anketirancev delo vlade ocenila zelo negativno. Slabo oceno je vladi dalo 46 % vprašanih, kar je skoraj enako kot septembra (45 %), a se je povečal delež zelo negativnih ocen (26,4 %). Približno tretjina meni, da je delo vlade srednje dobro, medtem ko je skoraj 19 % vprašanih z vladnim delom zadovoljnih, piše Delo.

V političnem prostoru so se zgodile številne spremembe, med njimi odhod ministra za šolstvo Darja Felde in ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, ekipi pa sta se pridružila Borut Sajovic in Vinko Logaj.

Na strankarski lestvici ni bistvenih sprememb. SDS bi še vedno zmagala, če bi bile volitve jutri, saj bi jo podprlo 22,4 % anketirancev, kar je pol odstotne točke manj kot septembra. Gibanje Svoboda bi prejelo 16,6 % glasov, kar je odstotno točko več kot prejšnji mesec. SD (6,5 %) in NSi (4,9 %) ostajata na tretjem in četrtem mestu. Levica je izgubila nekaj podpore, saj bi jo volilo 3,6 % vprašanih, zunajparlamentarna stranka Vesna pa se ji je približala z 3,2 %. Največji padec je doživela SLS, ki je padla z 3,1 % na 1,3 %.

Nezadovoljstvo nad delom vlade se povečuje

Delež neopredeljenih ostaja stabilen. 23,4 % vprašanih ne ve, koga bi podprli (prej 18,3 %), medtem ko bi 4,3 % glasov oddalo prazno glasovnico (prej 9,3 %).

Lestvica priljubljenosti politikov se v zgornjem delu ni spremenila. Predsednica republike Nataša Pirc Musar ostaja na vrhu, sledita ji gospodarski minister Matjaž Han in evropski poslanec Vladimir Prebilič. Anže Logar je četrti, a se pričakuje, da bo s svojo Platformo sodelovanja kmalu naredil nadaljnje korake, kar bi lahko vplivalo na njegovo politično prihodnost. Na petem mestu je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Med opaznejšimi spremembami je velik skok Luke Mesca, ministra za delo, ki se je povzpel za pet mest. Po drugi strani pa je njegova naslednica na čelu Levice, kulturna ministrica Asta Vrečko, padla za pet mest. Janez Janša, predsednik SDS, je zabeležil največji padec, saj je zdrsnil za devet mest v primerjavi s septembrskim merjenjem.

Tako priljubljenost politikov kot podpora strankam kažeta, da kljub spremembam v vladi večjih premikov v podpori med volivci ni, vendar se nezadovoljstvo nad vladnim delom povečuje.