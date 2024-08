Vaške straže po Sloveniji? Policija izrecno proti, podpira pa tole (FOTO)

Policijska uprava Ljubljana je od meseca julija poostrila varnost na varnostno obremenjenem območju Kočevja in Ribnice, policisti pa tudi v teh dneh nadaljujejo z okrepljenimi aktivnostmi za preprečevanje vseh oblik protipravnih in motečih ravnanj ter izboljšanje občutka varnosti ljudi. S povečano prisotnostjo policistov, za zagotavljanje varnosti na območju Kočevja in Ribnice, policija zagotavlja hitrejši odzivni čas, ter zaznava in procesira več kaznivih ravnanj. Policisti so tudi uspešno preiskali in pred preiskovalnega sodnika privedli 21 letnika, ki je streljal na dve vozili v Kočevju in je po privodu k preiskovalnemu sodniku ostal v priporu. Prav tako pa so ugotovili identiteto in zoper 5 osumljencev uvedli predkazenske postopke zaradi storitve kaznivih dejanj Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi po 3. odstavku 299. člena Kazenskega zakonika in Poškodovanja tuje stvari po 220. členu Kazenskega zakonika.