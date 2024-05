Vas zanima, na kaj so najbolj ponosni naši evroposlanci? Zastavili smo jim tri vprašanja

Kampanja za evropske volitve je že v polnem teku in vseh osem aktualnih evropskih poslancev ponovno kandidira za nov mandat, zato smo jim zastavili tri preprosta vprašanja.

Prosili smo jih, naj naštejejo svoje tri največje dosežke minulega mandata. Vprašali, na katerega so najbolj ponosni in kateri je po njihovem mnenju najbolj vplival na kakovost življenja Slovenk in Slovencev. Kaj so odgovorili? Preberite spodaj. Njihove odgovore objavljamo v takšnem vrstnem redu, kot so odgovorili.

Uredba o strateških zalogah plina, ki je okrepila solidarnost med državami članicami na vrhuncu energetske krize poleti 2022, ustavila je rast cen plina in elektrike ter preprečila črne scenarije o redukcijah in prekinitvah dobav energije v zimi 2022-23. Bila pa je tudi podlaga za dodatne ukrepe, ki so zmanjšali cenovni pritisk na evropske in s tem tudi slovenske potrošnike. Ponosen sem nanjo tudi zato, ker je parlament vsa pogajanja o tej uredbi zaupal meni in še 4 kolegom ter ta akt na koncu podprl skoraj soglasno.

Vključitev Zasavja in Šaleške doline v okvir Sklada za pravičen prehod v višini 235 milijonov evrov že v pogajanjih na odboru ITRE. Plinski paket oziroma Uredba o trgu zemeljskega plina in vodika ter Uredba o strateških zalogah plina. Podpora Evropskega parlamenta v letnih poročili o napredku držav kandidatk, kjer je parlament prvi podprl status kandidatke in začetek pogajanj z Bosno in Hercegovino. Predstavitev pobude za zaščito naravnega habitata Črnega močerila.

Iztekajoči se evropski mandat so dodobra pretresle krize, ki so institucije EU spodbudile k sprejemanju pomembnih, mestoma zgodovinskih odločitev. Izpostavil bi nedavno sprejet in dolgo pričakovan migracijski pakt Evropske unije, pri katerem sem kot eden izmed devetih pogajalcev vodil pogajanja za kvalifikacijsko uredbo (uredbo o pogojih za pridobitev mednarodne zaščite). Evropa tako dobiva prenovljen azilni sistem za odpravo krča, ki je osem let hromil delovanje EU institucij ter močno polariziral evropsko politiko in javnost, ob odsotnosti učinkovite migracijske politike pa se je na tnalu znašel tudi schengen.

Omenil bi tudi svoje poročilo o digitalizaciji evropskih vizumov, s katerim smo odpravili vse »papirnate korake« vizumskega postopka ter uvedli e-vizume za bolj enostaven in cenejši postopek za prosilce. Unija s tem zmanjšuje razkorak s preostalim svetom. Kot tretji dosežek pa bi izpostavil svoje aktivno prizadevanje pri ohranjanju schengenskega prostora in njegovi širitvi.

Kot eden izmed pogajalcev političnih skupin sem na eni strani sodeloval pri oceni pripravljenosti Hrvaške za vstop v schengen, kot vodilni evropski poslanec pa sem bdel tudi nad postopkom sprejemanja odprave vizumov za kosovske Srbe, ki so bili še zadnja kategorija državljanov na Zahodnem Balkanu, ki so za potovanje v EU potrebovali vizum.

Na katerega ste osebno najbolj ponosni?

Sam smatram schengen kot eno najbolj otipljivih prednosti Evropske unije za njene državljanke in državljane, zato sem kot evropski poslanec vseskozi aktivno deloval in se pogajal za njegovo nemoteno delovanje in širitev, ter izpodbijal argumentacijo za podaljševanje nezakonitih nadzorov, ne nazadnje tudi na mejnem prehodu z Avstrijo.

Kateri je po vašem mnenju najbolj vplival na kakovost življenja Slovenk in Slovencev?

V navezavi z zgornjim odgovorom bi izpostavil vstop Hrvaške v schengensko območje v začetku lanskega leta kot enega tistih dosežkov, ki je neposredno vplival na življenje Slovenk in Slovencev. S tem smo olajšali prehajanje meje za naše državljane in tuje potnike, zlasti v poletnih mesecih. Prav tako pa je odprava nadzorov na meji s Hrvaško življenje olajšala obmejnim prebivalcem.

Franc Bogovič

Naštejte tri največje dosežke vašega mandata.

Kmetijstvo in Uredba SUR

Moj prvi največji dosežek je praktično vse delo, ki mi ga je uspelo opraviti v okviru Odbora AGRI, v katerem sem zadnjih deset let tudi edini poslanec iz Slovenije. V vsem tem času sem v tesnem sodelovanju s kmeti, kmetijskimi organizacijami na eni strani ter v sodelovanju še z nekaterimi zdravorazumskimi poslanci prek Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter širše, uspelo preprečiti kar nekaj neumnosti, ki bi v kot sicer stisnile kmete in ogrozile prehransko varnost EU, kot je bila npr. uredba o pesticidih (t. i. Uredba SUR), ki bi v Sloveniji prepovedala uporabo pesticidov na kar 41 odstotkov kmetijskih površin in uvažanje (pre)poceni pridelkov iz Ukrajine in Južne Amerike, ki so naše kmete dobesedno pokopali, kar so sami jasno povedali tudi prek številnih javnih protestov. Moje sporočilo, da moramo kmetom - ki nas nenazadnje hranijo, zato je naša dolžnost, da jih branimo - omogočiti normalno kmetovanje, je končno bilo prepoznano tako v parlamentu kot pri ostalih dveh evropskih institucijah - Komisiji in Svetu. Sicer sem kmete, še posebej mlade prevzemnike in inovativne mlade kmete, ki so naša dejanska prihodnost - brez hrane nas pač ne bo, vseskozi goreče in glasno podpiral že vse od začetka svojega mandata.

Pametne vasi

Drugi velik dosežek je, da je prav na podlagi moje vizije “Pametne vasi” Evropska komisija v tem mandatu izdala Dolgoročno strategijo razvoja podeželja. Tudi evropske institucije so tako končno prepoznale, da ni vse v urbanizaciji, pač pa, da bo zgolj in edino pametno, razvito in ohranjeno podeželje še naprej omogočalo nadstandardno kakovost bivanja, ki ga imamo na tem čudovitem evropskem kontinentu. Sam že vseskozi opozarjam, da moramo tudi podeželju omogočiti enako mero razvoja, digitalizacije in infrastrukture in storitev, kot ga imajo večja urbana središča. Samo to je namreč rešitev, da ohranimo podeželje poseljeno in se s tem izognemo številnim socialnim, okolijskim in ostalim težavam.

Poročilo o SMR in energetik

Tretji veliki dosežek tega mandata je bil, da je moje Poročilo o malih modularnih reaktorjih, oz. poročilo o jedrski energiji, ki sem ga pripravil in vložil v parlamentarni postopek na svojo lastno pobudo, decembra 2023 prejelo kar dvotretjinsko podporo evropskih poslancev, kar je zgodovinski dosežek glede podpore jedrski energiji na bruseljskem parketu. Do tedaj je namreč jedrska energija v Bruslju veljala za tabu temo. Jedrska energija je tako tudi po moji zaslugi, postala zelena energija, enakovredna vodni, sončni in vetrni, kar je zlasti v času globalnih izzivov izjemno pomembno, za zagotovitev samooskrbe z nizkoogljično električno energijo. V EU enostavno potrebujemo energetsko suverenost in hkrati tudi jasen odgovor na podnebne spremembe in prav tukaj se jedrska energija kaže kot rešitev.

Na katerega ste osebno najbolj ponosni?

Osebno sem najbolj ponosen na svoje Poročilo o malih modularnih reaktorjih. Podpora, ki jo je to poročilo, ki sem ga v celoti pripravil sam avgusta lani, prejelo v Evropskem parlamentu, je bila res zgodovinska. Prav s tem poročilom smo jedrski energiji povrnili vlogo na evropskem parketu in zavrteli kolesje, ki je v zadnjem enem letu prineslo nepredstavljive spremembe v Bruslju. Ob začetku tega mandata je bila jedrska energija namreč tabu tema, ki je javno ni želel nihče podpreti, danes je jedrska energija v Bruslju enakovredna, če ne v tem trenutku celo preferirana energetska rešitev, ki praktično nima več nasprotnikov, ki bi se upali javno izpostaviti. Po sprejetju mojega Poročila je tudi Evropska komisija povsem spremenila energetsko politiko in jedrski energiji določila enakovredno mesto ob obnovljivih virih, za kar sem si sam vseskozi prizadeval, ko sem ves čas javno trdil, da princip ALI - ALI ni ustrezen, pa pa moramo za dosego energetske suverenosti v EU uporabljati princip IN - IN energetskih virov, ki se med seboj ne bodo izključevali ter da morajo imeti države članice same možnost določiti svojo najustreznejšo energetsko mešanico.

Kateri je po vašem mnenju najbolj vplival na kakovost življenja Slovenk in Slovencev?

Kratkoročno in s takojšnjim učinkom so na kakovost življenja Slovenk in Slovencev zagotovo najbolj vplivali moji dosežki in prispevki na področju kmetijstva. Sem edini slovenski poslanec, ki sem že zadnjih deset let član odbora AGRI v Evropskem parlamentu in v vsem tem času smo preprečili ali spremenili veliko nebuloz, ki jih je na področju kmetijstva predlagala Komisija.

Ljudje se morajo zavedati, da bi v primeru, če mi ne bi uspelo preprečiti sprejetja Uredbe SUR, to za Slovenijo pomenilo, da na kar trenutnih 41 odstotkov kmetijskih površin enostavno ne bi več bilo mogoče normalno kmetovati. Vse, kar bi ostalo kmetom in pridelovalcem, bi bilo, da posekajo svoje celotne vinograde, nasade jabolk, ostalega sadja, oliv in poljščin. Kaj bi to pomenilo za prehransko varnost in samooskrbo v Sloveniji, upam, da vemo vsi.