Vas zanima, koliko je davkoplačevalce stal sedež v Varnostnem svetu? Imamo odgovor!

Napori slovenske diplomacije in zunanje politike so šestega junija obrodili sadove. Slovenija je bila na Generalni skupščini ZN v New Yorku izvoljena za nestalno članico varnostnega sveta ZN za obdobje 2024 in 2025. Kot smo že poročali, slovensko zunanje ministrstvo zaradi izvolitve ne bo na novo zaposlovalo. V New York nameravajo poslati že zaposlene diplomate in strokovno-tehnično osebje.

Slovenija je v času pred glasovanjem veliko vložila v kampanjo. Uradno kampanjo pod sloganom Krepimo zaupanje – varujemo prihodnost, je zunanja ministrica Tanja Fajon predstavila septembra lani. Za kampanjo je Slovenija v letu 2022 odštela 219.819 evrov. V letu 2023 so po začasnih podatkih stroški za kampanjo znašali 331.440 evrov, so odgovorili na ministrstvu za zunanje zadeve. Odgovore na vprašanje, kaj vse je bilo všteto v ta znesek, še čakamo.