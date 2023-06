Bodo na ministrstvu Tanje Fajon na novo zaposlovali? Imamo odgovor, koga bodo poslali v New York

»Uspelo nam je. Slovenija bo s 1. januarjem 2024 – prvič po letu 1998 – prevzela sedež nestalne članice Varnostnega sveta OZN. Čeprav pot do sem ni bila lahka, smo ponovno pokazali, da takrat, ko stopimo skupaj in zavzeto delamo za jasen cilj, slovenska diplomacija zna in zmore dosegati vrhunske rezultate.« S temi besedami je ministrica zunanje zadeve Tanja Fajon pospremila zmagovito izvolitev Slovenije v Varnostni svet OZN.

Uspeha so se iskreno razveselili v vseh političnih strankah, a izvolitev prinaša tudi nekaj kadrovskih vprašanj. Na ušesa nam je prišlo, da bodo morali zaradi izvolitve na ministrstvu morali okrepiti ekipo, a na ministrstvu pravijo, da zaradi izvolitve nimajo namena na novo zaposlovati.

»Zaradi izvolitve Republike Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta OZN dodatne zaposlitve trenutno niso predvidene, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve bo v Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri OZN v New Yorku dodatno napotilo že zaposlene diplomate ter strokovno-tehnično osebje,« so odgovorili. Odgovore na vprašanja, kakšni bodo predvidoma stroški, še čakamo.

15 sedežev

Slovenija bo mesto v Varnostnem svetu Združenih narodov zasedala od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2025. V tem času bo Varnostnemu svetu tudi predsedovala, po neuradnih podatkih STA, naj bi se to zgodilo septembra 2024, ko bo v New Yorku potekalo otvoritveno zasedanje nove Generalne skupščine ZN, na katerem se bodo ubrali svetovni voditelji.

Za omizjem Varnostnega sveta sedi 15 članic, od tega je deset nestalnih, pet držav pa je stalnih. FOTO: Mike Segar Reuters

Sicer pa je sedež varnostnega sveta v Varnostni svet ima 15 članic, od tega je deset nestalnih, pet držav - ZDA, Rusija, Kitajska, Velika Britanija in Francija. Teh pet držav ima tudi pravico do veta. V času, ko bo Slovenija v Varnostnem svetu, bo v njem sodelovalo še devet nestalnih članic, in sicer Švica, Malta, Ekvador, Japonska, Mozambik, Južna Koreja, Sierra Leone, Gvajana in Alžirija. Prvim petim mandat poteče 31. decembra 2024, preostalim štirim pa leto pozneje