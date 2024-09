Vas mikajo tvegane delnice?

Po tem, ko presodite, kakšne so vaše preference glede vlaganja denarja, kaj bi radi dosegli in v kolikšnem času, boste s strokovnim bančnim svetovalcem lahko ugotovili, kakšni naložbeni produkti so za vas najprimernejši. Pomembno je, da se pred izbiro svojega »naložbenega miksa« produktov seznanite z vsemi prednostmi in slabostmi ter tveganji, ki so s tem povezana. Na pravo odločitev vplivajo tudi različni naložbeni trendi in geopolitične razmere v svetu, ki jih ne smete prezreti.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je BKS Bank AG, Bančna podružnica