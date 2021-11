Miša Molk po intervjuju: Dala je vedeti, v kako zakisani družbi živimo

»Prestrašena in ranjena na več nivojih, a vedno od družbe, v kateri živimo …« Tako je Miša Molk v nedeljo napovedala intervju z gledališko in filmsko igralko Mio Skrbinac. Po predvajanju oddaje Z Mišo pa se je na našo legendarno voditeljico vsul plaz kritik. Gledalci so prepričani, da je šla predaleč, da je na šokanten in neprofesionalen način razkrila njeno spolno usmerjenost. Pa jo je res? Miša je na svoji facebook strani zatrdila, da sta se o vsem pred oddajo pogovorili in da ji je Mia hvaležna, da je lahko vse povedala.

»Draga Miša, take stvari se vpraša naprej,« ji je očitala ena izmed njenih prijateljic, Miša ji je odvrnila: »O vsem tem sva se pogovarjali, brez skrbi.« Na očitke, da je mlado igralko potisnila v kot in da se je morala ves čas braniti, je odvrnila: »Braniti? Ne, dala je vedeti, v kako zakisani družbi živimo.«

Eden izmed komentatorjev je dejal, da ni bilo primerno, da so jo povabili v oddajo v najtežjem obdobju njenega življenja. »Celo oddajo ste jo spravljali na rob solz, v obup in bedo. Zelo močno se vidi njen strah, njeno nesamozavest, njeno žalost in breme katerega je občutila ob vaših vprašanjih. Da ne govorim o tem, kako se ji je glas tresel in s kakšno težavo je požirala slino, ker je doživljala neko anksioznost. Konstantno ste jo opominjali na tisto situacijo, zaradi katere ona že vrsto let trpi.« Miša mu je odgovorila: »Sva ravno govorili z Mio in ji je žal, da nima fb profila, da bi vam odgovorila. Mi je pa sporočila, da mi je hvaležna do nebes, da je lahko vse povedala in odstirala svoje strahove..«