Varovanje sodnice in tožilcev, ki sodelujejo v zadevi Kavaški klan, najprej odpravili, a ga ekspresno hitro znova vzpostavili ...

Center za varovanje in zaščito je minuli petek odpravil fizično varovanje sodnice in štirim tožilcem, ki sodelujejo v zadevi Kavaški klan. Po informacijah so oceno ogroženosti spremenili zato, ker so morilci Sadka Zovka v priporu, čeprav so ga umorili člani Škaljarskega, in ne Kavaškega

klana. A še isti petek v popoldanskih urah so fizično varovanje obnovili.

Ponovno vzpostavitev varovanja zahteval notranji minister?

To naj bi po neuradnih informacijah zahteval notranji minister Boštjan Poklukar, je poročala TV Slovenija. Kot je še poročala nacionalka, so bili v petkovih popoldanskih urah o tem, da se fizično varovanje sodnici in tožilcem ukinja, obveščeni tako na generalnem državnem tožilstvu kot na vrhovnem sodišču.

Takoj so obvestili ministrico za pravosodje Andrejo Katič, ta pa je poklicala notranjega ministra. Katičeva naj bi ob tem protestirala tako zaradi odločitve o zmanjšani stopnji varovanja kot tudi zaradi načina obveščanja, so še poročali na TV Slovenija.