Varnostni incident: državna tožilka se po napadu ne počuti dobro

V nedeljo, 25. februarja, se je zgodil varnostni incident na domu državne tožilke, ki je zaposlena na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru. Danes je pred novinarje in kamere stopila začasna vodja vrhovnega državnega tožilstva Mirjam Kline in pojasnila, da napad na njen dom razumejo kot napad na celotno državno tožilstvo.

»V ponedeljek smo bili obveščeni o napadu. Z vidika varovanja in preiskovanja dogodka se zdaj s tem ukvarja policija. Nasilno dejanje nočnega napada na domovanje državne tožilke obsojamo in razumemo kot poskus vplivanja na njeno delo. To je napad na celotno državno tožilstvo,« je dejala.

Nič še ni jasno

Neznanec je v zgodnjih jutranjih urah v hišo odvrgel tri steklenice z vnetljivo snovjo – molotovke. »Na Vrhovnem državnem tožilstvu RS nasilno dejanje napada na domovanje državne tožilke ostro obsojamo, še zlasti če je povezano z opravljanjem njenega poklicnega dela,« so zapisali v prvem odzivu, danes pa so še dodali, da sodelujejo s policijo in upajo, da bo napad čim prej raziskan, storilec pa prijet.

Policija: Po do zdaj zbranih obvestilih ni bilo potrjeno, da je dejanje storilca povezano z opravljanjem funkcije državne tožilke ali iz razloga maščevanja v povezavi z opravljanjem njenega dela. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper preiskujejo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti, okoliščine obstoja morebitnega kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi pa intenzivno preverjajo. V obeh primerih gre za kaznivi dejanji, katerih storilec se preganja po uradni dolžnosti.

V dosedanji preiskavi je bilo z ogledom in zbiranjem obvestil ugotovljeno, da je neznani storilec s ceste, ki poteka pod dvostanovanjsko hišo, proti objektu odvrgel dve steklenici, prirejeni za povzročitev požara, saj sta bili napolnjeni z bencinom.

Ena steklenica je zadela kovinsko ograjo balkona na prvem nadstropju večstanovanjske hiše (sosednji objekt), pri tem pa povzročila požar na oknu. Druga steklenica pa je pristala na vrtu stanovanjske hiše državne tožilke in ni povzročila požara ter premoženjske škode.

Po do sedaj zbranih obvestilih ni bilo potrjeno, da je dejanje storilca povezano z opravljanjem funkcije državne tožilke ali iz razloga maščevanja v povezavi z opravljanjem njenega dela. Intenzivna kriminalistična preiskava kaznivih dejanj sicer še poteka.







Mirjam Kline je še dejala, da razlogi za napad še niso jasni. Prav tako ne morejo vedeti, ali je bil povezan z njenim delom ali ne. Na vprašanje, kako se počuti napadena državna tožilka, pa je odgovorila, da se oškodovanka ne počuti dobro, a je odločena, da bo nadaljevala svoje delo. Pričakuje tudi, da bo dejanje raziskano in da bo storilec v primeru kaznivega dejanja prijet.