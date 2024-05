Odprite se ljubezni

Zakaj se ne moremo sprejeti takšnih, kakršni smo? Psihologi menijo, da zato, ker se sploh nismo naučili, kako se imeti rad. Ko se nam v življenju ne zgodi »zunanja ljubezen«, ostajajo prav tako zaprta vrata za ljubezen na splošno, kar je globoko ukoreninjeno v naši podzavesti. V otroštvu smo namreč kot odziv na prizadetost privzeli napačno, otroško dojemanje: če drugi ne ravnajo dobro z mano, nisem vreden ljubezni. Ta občutek se je potem aktiviral vsakič, ko smo bili osamljeni, žalostni, zavrnjeni, nas je bilo sram ali smo bili jezni. Iz teh temeljev se je nato počasi oblikovala negativna samopodoba.

Na ta globoki občutek izgube se je nalepilo prepričanje, da moramo vedno kaj narediti ali komu ustreči, da bi bili ljubljeni. Tako naš podzavestni program niti ne dopušča, da bi se odprli ljubezni na kakršen koli drug način, razlagajo strokovnjaki. Po načelu uravnovešenja se naše prepričanje samo še uravna z resničnostjo, tako smo v začaranem krogu.

Šele ko začnemo celiti svojo notranjo rano, lahko začnemo odkrivati, kdo resnično smo. In šele tedaj se lahko zgodi čudež – ljudje, za katerih pozornost smo se prej borili in so vplivali na naš odnos do sebe, nam ne morejo več do živega, prav tako se ne razdajamo več za njihovo naklonjenost, zato lahko končno začnemo dobro skrbeti zase. Hkrati se znebimo balastnih odnosov, ki nam jemljejo energijo in ponujajo le pogojno ljubezen.