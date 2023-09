Kako sta Luka Svetina in Valentina Plaskan prišla do dobro plačane službe na RTV Slovenija

V zadnjem času se je kadrovska struktura hiše na Kolodvorski v Ljubljani, RTV Slovenija, precej spremenila. S čela javnega zavoda je bil »odstranjen« generalni direktor Andrej Grah Whatmough, kasneje je izredno odpoved delovnega razmerja prejel še direktor TV Slovenija Uroš Urbanija, ki se ga lahko spomnite iz časov, ko je denimo v času vlade Janeza Janše opravljal funkcijo direktorja vladnega Urada za komuniciranje (Ukom).

Znana obraza

V času, ko sta še bila na zavodu, sta na nacionalno televizijo RTV pripeljala več bolj ali manj znanih obrazov. Med njimi sta denimo Luka Svetina in Valentina Plaskan.

O Svetini, ki vodi Odmeve in je na RTV prišel potem, ko je bil novinar izrazito desno usmerjene televizije Nova24TV, je bilo že veliko napisanega. Med drugim smo razkrili, koliko je znašal njegov honorar na RTV Slovenija – 2800 evrov, pa tudi, kako so ga v drobnem tisku zaščitili pred morebitnim odpuščanjem (kaj vse je moral narediti, da si je zaslužil honorar, preberite na povezavi).

O honorarjih Plaskanove, ki smo jo prej gledali med drugim v programu Planet TV, nimamo podatkov.

Nas pa je te dni dosegla vest, da sta še pred odhodom Graha Whatmougha in Urbanije na javni televiziji dobila redno zaposlitev.

Kaj pravijo na RTV Slovenija

To smo preverili na RTV Slovenija, katere predsednik uprave je po novem Zvezdan Martič. V odgovoru so zapisali, da sta Valentina Plaskan in Luka Svetina prejela pogodbo o zaposlitvi na podlagi odločbe Inšpektorata Republike Slovenije za delo z dne 22. marca 2023.

Oba so zaposlili na delovno mesto voditelj osrednjih oddaj, delovno mesto pa je »uvrščeno v 48. plačni razred, ki po trenutni plačni lestvici znaša 2782,25 evra bruto«. To pomeni, da gre za osnovo in brez dodatkov.

V istem mesecu, kot sta službo dobila Svetina in Plaskanova, torej marca, se je na javnem zavodu RTV Slovenija zaposlilo še sedem novih sodelavcev (skupaj torej devet).

Kaj je slišati neuradno

Na uradno pojasnilo RTV Slovenija, kaj je ugotovil inšpektorat, še čakamo. Medtem pa so nam neuradni viri prišepnili, da sta službo dobila v času stavke novinarjev RTV Slovenija, ko so prijave inšpektorjem padale menda druga za drugo. Ti naj bi nato ugotovili prikrita delovna razmerja, očitno pa so bile kršitve z delovnopravne zakonodaje ugotovljene tudi v primeru Svetine in Plaskanove, zaradi česar so ju morali zaposliti.