Po Pirkoviču na odstrelu tudi Valentina Plaskan: ne bo več vodila Dnevnika?

Poročali smo že, da je Igor Pirkovič na TV Slovenija v ponedeljek še zadnjič vodil oddajo Arena, ki bo po novem, kot pravijo na nacionalki, Arena, pogled naprej in bo nadaljevanje dosedanje pogovorne oddaje z jasnim vsebinskim fokusom, do konca leta usmerjenim v odpravljanje posledic vremenskih katastrof.

Plaskanova ne bo več vodila Dnevnika?

A to ni edina sprememba. Do nas so prišle informacije iz zanesljivih virov, da se iz mesta voditeljice Dnevnika poslavlja Valentina Plaskan. Že od prihodnjega tedna naj bi tako osrednjo informativno oddajo na nacionalki vodili Manica Ambrožič in Elen Batista Štader.

Valentina Plaskan FOTO: Planet Tv

Kot je znano, je v tem tednu odgovorna urednica informativnega programa 1. programa Televizije Slovenija Jadranka Rebernik podala nepreklicno odstopno izjavo. Rebernikovo je kot vršilka dolžnosti nasledila Polona Fijavž.

Za pojasnila smo se obrnili na RTV Slovenija in jih objavimo takoj, ko jih prejmemo. Komentar pričakujemo tudi od Valentine Plaskan.