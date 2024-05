Veliko kresovanje v Rušah (FOTO)

V športnem parku v Rušah, kjer znajo poskrbeti za ohranjanje izročila, se je spet odvilo eno največjih kresovanj na Slovenskem.

Organizatorji iz ŠPR so poskrbeli, da so na svoj račun prišle vse generacije, saj je bila za najmlajše organizirana otroška predstava o škratku Tinku Pobalinku, potem ko je zagorel kres, ki sta ga v ozadju z Godbo Ruše in mažoretkami prižgala županja Urška Repolusk ter ruški podžupan Janez Osrajnik, pa so na oder stopile članice skupine Chicas, nekoč znane kot Navihanke, ter občinstvo s svojimi uspešnicami navduševale pozno v noč.

Gre za pet glasbenic, ki, kot pravijo, širijo pozitivno energijo in vrhunsko glasbo, igrajo pa tako narodnozabavno kot zabavno glasbo. Lačne in žejne so razveselili s pestro ponudbo hrane in pijače.

Najmlajši so uživali v otroški predstavi. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Rušan in glasbeni producent Martin Lesjak te dni praznuje 30-letnico ustvarjanja. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Županja Urška Repolusk in podžupan Janez Osrajnik sta z baklami prižgala kres. FOTO: MP Produkcija/pigac.si