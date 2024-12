V okolici Velikih Lašč, v Robu, je te dni dišalo po sveže pečenem kruhu, ki so ga gospodinje pripravljale po izročilu prednic. In ga prinesle na državno razstavo oziroma ocenjevanje, ki so ga letos, že osmič, skupaj z Zvezo kmetic Slovenije in domačo občino, pripravile članice Društva podeželskih žena Velike Lašče. Pri hlebcih iz kilograma moke, pečenih v krušni peči, je tričlanska komisija ocenjevala zunanji videz in obliko, vonj, videz in okus skorje in sredice. Skorja mora biti enakomerne debeline in povezana s sredico, ki mora imeti ustrezno barvo in poroznost. Med 28 izdelki je komisija ...