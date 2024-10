Golob se bo odzval zjutraj, medtem pa: »Bil je skrajni čas«, »Bobnarjeva govori resnico, ko pravi, da se je vmešaval ...«

Poročali smo že, da je policija, ki je preverjala trditve nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o vmešavanju premierja Roberta Goloba v delo policije, slednjega kazensko ovadila. Specializirano državno tožilstvo je zanje potrdilo prejem ovadbe, Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pa je prepričan, da v Golobovih izjavah ni elementov kaznivega dejanja.

Prvi odzivi

Predsednik vlade se bo na kazensko ovadbo odzval v sredo zjutraj v državnem zboru, so zapisali na vladi na omrežju X.

V Novi Sloveniji ob tem pravijo, da je bil je skrajni čas. »Mineva leto dni od pričanja Tatjane Bobnar in Boštjana Lindava, da se je Robert Golob nedopustno vpletal v delo Policije. Da je treba zadevi priti do dna, smo v NSi vztrajali ves ta čas. Očitno je Policija v pričanju Bobarjeve in Lindava našla dovolj dokazov za ovadbo. Premier pa bo imel tako novo priložnost, da po enem letu "s pričami in dokumenti" dokaže svojo domnevno nedolžnost.«

No, bivši Janšev notranji minister Aleš Hojs pa je dodal, da »Bobnarjeva gotovo govori resnico, ko pravi,da se je lažnivi narcis vmešaval v kadrovanje ⁦policije⁩ in od nje zahteval,kdo naj ostane in kdo ne. Nerodno je le to,da je to “dojela”,ko so prišli na vrsto njeni. Dokler je čistila janšiste ni imela zadržkov,«.