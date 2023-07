V zakonu sta Alojzija in Milan srečna že neverjetnih 65 let (FOTO)

Alojzija in Milan Čurin iz Ormoža sta skupaj že neverjetnih 65 let, zato ne preseneča, da je pri družini iz Prlekije te dni zelo veselo. Si predstavljate, da bi s svojimi izbranci dočakali takšno dobo, in to v trdni in srečni zvezi?

Alojzija, z dekliškim priimkom Šumljak, se je leta 1937 rodila v Družmirju pri Šoštanju, Milan pa 1928. v Ormožu. Spoznala sta se na Smrekovcu. Alojzija je v mladosti delala v tamkajšnji planinski koči, Milan pa je tja zahajal z lovci in kot gozdar. Iskrica je hitro preskočila. Alojzija ali Slavica, kot jo mnogi poznajo, je vse življenje preživela kot gospodinja, Milan pa kot gozdar, pozneje je bil tudi direktor Gozdne uprave Črna na Koroškem. Pred 65 leti sta se poročila v Črni na Koroškem, kjer sta živela do Milanove upokojitve. Imata dve hčerki, Petro in Danijelo, dve vnukinji, Špelo in Nušo, in tri vnuke, Matjaža, Adama ter Miho.

Rada gresta skupaj na kavo, poklepetata in se nasmejita. FOTO: osebni arhiv

Rada obujata spomine

V Milanovem domačem kraju sta si zgradila hišo in se po njegovi upokojitvi z družino preselila v Prlekijo. On jih zdaj šteje 95, ona 86, živita pa še vedno doma. Oba sta imela zdravstvene težave (Milan prav pred petimi leti, ko bi morali praznovati diamantno poroko, zato so to proslavili le v najožjem družinskem krogu), tudi zlom kolka, a sta še vedno klena. Slavica sicer hodi nekoliko bolje, Milan pa samo po stanovanju, s hoduljo. Zanju skrbita predvsem hčerki, a pomagajo tudi drugi člani družine, vsak dan ju obiskuje tudi negovalka iz Centra za starejše občane Ormož.

Tako je bilo pred 15 leti, ko sta obhajala zlato poroko. FOTO: osebni arhiv

Slavica in Milan sta zelo navezana drug na drugega. Dneve preživljata v družbi družine, prijateljev in sosedov, rada obujata spomine, zlasti pa sta vesela, ko se zbere vsa družina.