V Vinariumu se gostje že devet let počutijo odlično

Konec prvega vikenda v septembru se je končal letošnji Festival Vinarium Lendava 2024, ki je med 24. avgustom in 7. septembrom v lendavsko občino pritegnil več deset tisoč obiskovalcev. Vsi so v tem času našli kaj zase. Lepe dogodke je na prehodu vročega poletja v čarobno obarvano jesen začinila sobotna prireditev pri stolpu Vinarium, od koder seže pogled vse do Hrvaške, Madžarske in Avstrije. Odprli so ga pred devetimi leti, letos si ga je ogledalo krepko čez 48.000, v devetih letih pa kar 688.500 obiskovalcev.

»Danes praznujemo 9. rojstni dan stolpa Vinarium Lendava. Uradno odprtje je bilo 2. septembra 2015, ko marsikdo ni verjel v zgodbo o uspehu. Toda naš turistični biser je presegel vsa pričakovanja. Z višine 53,5 metra ponuja prekrasen 360-stopinjski razgled na barvito pokrajino,« je izpostavila predsednica Turistične zveze Lendava vabi Eva Marija Banutai.

»Stolp je zelo pomemben za Lendavo in celotno regijo, saj smo turistična destinacija, ki ima veliko pokazati. V devetih letih nam je dal zelo veliko. Turistična prepoznavnost je nagrajena tudi s tem, da smo tretja najbolj obiskana regija v Sloveniji. To ni malo. Nihče drug ne bo poskrbel za našo prepoznavnost, število obiskovalcev pa govori o tem, da je to zgodba o uspehu. Prijazni, dobri in enotni ljudje skrbimo za to, da se gostje lepo počutijo in odidejo domov z lepimi spomini,« je dejal župan Lendave Janez Magyar.