V veljavi novi odlok o prehajanju meje

V Sloveniji v skladu z novim odlokom o prehajanju meje od danes ne velja več seznam držav glede na epidemiološko sliko. Vsi potniki morajo pri vstopu v državo predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju (PCT), sicer morajo v karanteno. Izjema so otroci, mlajši od 15 let, dvolastniki in tranzitni promet, ne pa tudi dnevni migranti.V Slovenijo lahko po novem vstopijo vsi, ki predložijo dokazilo o negativnem PCR-testu ali hitrem testu na novi koronavirus, pri čemer PCR ne sme biti starejši od 72 ur, hitri test pa ne starejši od 48 ur. Veljajo tudi potrdila o prebolelosti, ki niso starejša od šest mesecev, potrdila o cepljenju proti covidu 19 in potrdila o cepljenju za prebolevnike. Potniki lahko kot dokazilo predložijo tudi evropsko digitalno covid potrdilo ter tovrstna potrdila tretjih držav, ki pa morajo imeti enake podatke kot evropsko potrdilo in biti izdana v angleščini.Tisti, ki dokazil ne bodo predložili, bodo morali v desetdnevno karanteno. Ta se lahko prekine peti dan z negativnim PCR-testom. Tujcem brez prebivališča v Sloveniji se vstop v državo dovoli, a se jih napoti v karanteno, če dokažejo, da imajo zagotovljen prostor, kjer jo bodo prestajali; če tega nimajo, se jim vstop v Slovenijo ne dovoli.Vlada je zelo okrnila seznam izjem, ko je mogoče prehajanje meje brez dokazil. Po novem bo to dovoljeno mlajšim od 15 let, ki potujejo v spremstvu odraslih, ter dvolastnikom ali najemnikom zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje. V sredo je vlada med izjeme dodala še tranzitne potnike in mednarodni promet, med njimi pa ni več dnevnih migrantov.