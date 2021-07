Z maturantskega izleta na Hrvaškem 65 na novo okuženih

Okužbe z maturantskih izletov, kamor množično odhajajo mladi v organiziranih skupinah, so, kot kaže trenutno precej velika težava. Po poročanju ORF je med maturanti, ki so bili na maturantskem izletu na Hrvaškem, 65 potrjenih okužb na sars-cov2. Na prav teh maturantskih izletih v bližini Poreča naj bi prišlo tudi do posilstva maturantk , kar naj bi zakrivili varnostniki Sicer pa ORF še poroča, da je izmed 65 maturantov 63 takih, ki so se vrnili v domovino, in so šele tam odkrili okužbo, dva pa sta še na Hrvaškem. Gre za maturante iz Avstrije in Nemčije. Epidemiološke službe zdaj izvajajo sledenje stikom, da bi bilo širjenja naprej čim manj. Organizator potovanj X-Jam je sporočil, da je bilo v Lanterni opravljenih več kot 30 tisoč testov, vključno s23 tisoč PCR testi. Okužbo s koronavirusom pa so odkrili v dveh primerih.Za oba udeleženca iz Nemčije je bil test dva dni pred odhodom na Hrvaško na zabavo negativen, prav tako pred vstopom v avtobus. Po nekaj dneh na Hrvaškem pa je bil test teh dveh pozitiven. Vse iz skupine so namestili v karanteno.