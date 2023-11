V turistični jami se obeta spektakel, ki ga ne gre zamuditi

Letošnji božično-novoletni prazniki bodo v Postojnski jami od 25. do 30. decembra nedvomno nekaj posebnega. Več kot 100 igralcev, izjemna mednarodna pevska zasedba, vrhunski instrumentalisti, plesalci in očarljivi umetnostni drsalci bodo skupaj ustvarili bleščeč in nepozaben spektakel v največji turistični jami v Evropi – v Postojnski jami. »Ne zamudite priložnosti za doživetje božične pravljice, kot je ne najdete nikjer drugje,« sporočajo iz Postojnske jame, kjer so se že začele priprave na ta dogodek.

Najprej nekaj zgodovine uprizarjanja živih jaslic v Postojnski jami. »Prve je ustvaril režiser Gregor Tozon,« je leta 2017 pripovedovala žal pokojna Gabrijela Brovč, ki je bila dolga leta scenaristka, organizatorka in režiserka živih jaslic v Postojnski jami.

»Tozon jih je pripravil dvakrat, ne vem pa, zakaj nadaljnjega sodelovanja ni bilo. Potem je Srečko Šajn, ki je bil v Postojnski jami odgovoren za prireditve, prišel k meni – bila sem mentorica turističnega krožka na Osnovni šoli Miroslava Vilharja, delovala sem tudi v turističnem društvu Postojna – in me povabil k sodelovanju, da bi poiskala ustrezne statiste oziroma igralce. Potem sem kar ostala, vmes so bili trije ali štirje poskusi z režiserji, vendar so kmalu, po nekaj dneh, kar odšli. Ostala sem sama in nadaljevala organizacijo živih jaslic.«

Marija, Jožef in novorojeno dete FOTO: Primož Hieng

»Vsako leto smo dobro sodelovali in vsakič smo kaj dodali. Ko je na čelo Postojnske jame prišel Marjan Batagelj, so mi rekli, da naj samostojno prevzamem vso organizacijo. Prvotne žive jaslice smo kar precej spremenili. Uvedli smo glasbo, dopolnjevali smo razsvetljavo. Jaslice v Postojnski jami postanejo zares fantastične prav zaradi igre svetlobe in glasbe. Prirejajo jih lahko v vseh mogočih okoljih, a Postojnska jama je le ena sama.«

Edinstveni dogodek

Svetovni mediji so Žive jaslice v Postojnski jami razglasili za eno najlepših upodobitev božiča na svetu. S 33-letno tradicijo je dogodek letos spektakularen in energičen kot še nikoli doslej. »Če se sprašujete, kako popestriti svoj božič in novoletne praznike, je ogled Živih jaslic v Postojnski jami nedvomno najboljša izbira,« so še povedali v Postojni.

»Med 25. in 30. decembrom boste z obiskom veličastne božične predstave v Postojnski jami doživeli izjemno prireditev, ki Slovenijo postavlja na svetovni zemljevid destinacij, ki jih v tem čarobnem času preprosto morate obiskati. Zato obiskovalce vabimo, da odkrijejo čarobnost edinstvenega dogodka.«

Poln presenečenj

Spektakel, ki privablja družine z vsega sveta, je poln presenečenj in v vseh pogledih drugačen od tradicionalnih božičnih dogodkov. Gre za unikatno božično doživetje, ki traja 90 minut in se začne z igrivo vožnjo z legendarnim jamskim vlakcem.

Združuje zgodbo božičnega čudeža, angelsko petje in vilinske plesne nastope – vse postavljeno vzdolž najdaljšega podzemnega odra na petih kilometrih lepot Postojnske jame. Naravne skulpture edinstvene podzemne jame so graciozno osvetljene in tako lahko v vsakem kotičku občudujemo preplet svetlobnih efektov, barv in neizmerno lepoto.

Predprodaja Vstopnice so razprodane več tednov vnaprej, zato izkoristite do 30-odstotni popust v predprodaji na družinsko vstopnico in 10-odstotni popust na posamezno vstopnico. Popust v predprodaji velja do 5. novembra 2023. Še to: vsaka vstopnica vključuje vožnjo z jamskim vlakcem, ogled živih jaslic, štiri pevske izvedbe, pet instrumentalnih skladb, različne plesne točke, ogled Postojnske jame in 50-odstotni popust na vstopnice za Predjamski grad, Vivarij Proteus ali razstavo Expo.

Mednarodna zasedba

Letos bo božično zgodbo v Postojnski jami obogatila mednarodna zasedba pevk in pevcev iz sosednje Italije in Slovenije, med drugim Sara Briški Cirman - Raiven, Ivan Defabiani, Urška Kastelic, Rebeka Stanovnik, Anabela Kosanović in Marta Gargiulo. Postavljeni med kapniške strukture veličastnih jamskih dvoran in oblečeni v bogate angelske kostume bodo ustvarili čudovito praznično vzdušje s skladbami, kot so Ave Maria, Sveta noč in Time to Say Goodbye.

Urška Kastelic je že stalna gostja živih jaslic. FOTO: Primož Hieng

»Zanimanje za ta veličastni božični spektakel, ki je atraktiven tudi zaradi največjega novoletnega drevesca v podzemlju, je izjemno,« so še povedali v družbi Postojnska jama.