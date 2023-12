V tem podjetju ne bo božičnice? Zaposleni in poslanec Prednik razburjeni

V skupini SIJ (Slovenska industrija jekla) na Ravnah vlada med zaposlenimi nezadovoljstvo, saj so dobili obvestilo, da letos ne bo izplačila božičnice. Razburjen je tudi koroški poslanec Jani Prednik, ki je dejal, da je neizplačilo božičnice v Skupini Sij »sramota in norčevanje«

»Najbolj kruta oblika norega kapitalizma v srcu Koroške, na Ravnah. Edini razlog za neizplačilo je požrešnost tujega lastnika,» je ob dokumentu, ki ga je Skupina SIJ posredovala zaposlenim, na Facebooku zapisal Jani Prednik«.

Prednik je zapisal, da so mu danes odgovorili iz Skupine Sij. »Vodstvu SIJ-a se zahvaljujem za odgovor in predstavitev vseh aktivnosti ter poslovnih uspehov. Pogrešam pa navedbo aktivnosti, s katerimi so poskrbeli za izboljšanje statusa zaposlenih, predvsem tistih delavcev,na katerih sloni vsa njihova industrija,« je navedel

Prednik meni, da »odgovor SIJ-a nakazuje na dejstvo, da bi v teh okoliščinah kljub vsemu lahko izplačali božičnico.« Bi bilo pa izplačilo v začetku novega leta. Hkrati kot poslanec pravi, da ima neuradne informacije, da bodo tudi podjetja, ki so bila v avgustovski ujmi močno prizadeta, božičnico kljub temu izplačala.

Izplačilo v začetku leta 2024

Prednik je na facebooku objavil odgovor SIJ-a, ki ga objavljamo v celoti:

»Od leta 2007, v sedemnajstih letih, odkar ima Skupina SIJ novega lastnika, je 16-krat izplačala nagrado za poslovno uspešnost. V letu 2022, ko je Skupina SIJ poslovala zgodovinsko najbolje, so bila tudi za zaposlene zagotovljena dodatna izplačila v skupnem znesku do 4.200 evrov letno na zaposlenega (to vključuje tudi regres in nagrado za poslovno uspešnost). Poslovanje Skupine SIJ v prvem polletju letošnjega leta je bilo sicer nižje kot lani, a še vedno relativno dobro, zato smo v Skupini SIJ maja s sindikati dosegli dogovor o zvišanju osnovnih plač za zaposlene po kolektivnih pogodbah v proizvodnih družbah SIJ Metal Ravne, SIJ Acroni, SIJ Ravne Systems in SIJ SUZ. Glede na različno povprečno osnovno bruto plačo zaposlenih po kolektivnih pogodbah v proizvodnih družbah se je med družbami razlikoval tudi njihov povprečen dvig, in sicer od 8,5 do 12,1 odstotka. V drugi polovici leta 2023 so številni enkratni izredni dogodki, na katere nismo imeli vpliva, jih nismo mogli predvideti ali preprečiti, močno zaznamovali poslovanje. Ohlajano je tudi gospodarstvo na naših ključnih trgih in v panoga, kjer smo prisotni s svojimi izdelki. Skupina SIJ bo po zdajšnjih ocenah poslovno leto zato zaključila z negativnim poslovnim izidom (izgubo). Nagrade za uspešno poslovanje ob koncu leta tako ne moremo izplačati. Ne vodilnim, ne zaposlenim. Ker zaposleni na te okoliščine niso imeli vpliva, se je vodstvo Skupine SIJ že zavezalo, da bo po zaključku prvega četrtletja leta 2024 proučilo možnosti za dodatna izplačila zaposlenim v prvi polovici leta in se o tem uskladilo s sindikati. Ključna podlaga za to bodo tudi izpolnjeni gospodarski načrti družb za to obdobje, o čemer smo zaposlene že seznanili.«