Novost v Sloveniji, ki vas bo pustila odprtih ust: pijačo in hrano postrežeta robota (FOTO)

Delovni ekipi v kavarni na Bledu sta se pridružila prikupna in zgovorna digitalna strežna vozička, ki natakarjem prihranita več kilometrov hoje na dan. Testna uvedba dveh digitalnih »pomočnikov« v strežbi je namenjena razbremenitvi dela natakarjev pri strežbi hrane in pijače ter predstavlja nadaljnji korak skupine Sava Hotels & Resort na poti digitalizacije.



Kot so sporočili iz podjetja, njihovi natakarji v restavracijah in kavarnah prehodijo tudi do 15 kilometrov dnevno. Ob pomoči robotov, ki se imenujeta Tone in Pavla, jim želijo olajšati delo predvsem v smeri, da energijo in čas, porabljena za prenos hrane in pijače, posvetijo gostom. Medtem ko Tone in Pavla poskrbita za prenos naročene hrane in pijače, natakar svoj čas posveti gostom, saj ne izgublja časa s prenašanjem.



Izvedeli smo nekaj podrobnosti o delovanju Toneta in Pavle in kakšen je bil odziv gostov.



Kako in koliko časa ste robota učili, da streže hrano in pijačo?

Digitalna strežna vozička Pavla in Tone sta namenjena kot pomočnika našim natakarjem, da jih predvsem razbremenita. Tako Pavla in Tone prinašata in odnašata hrano in pijačo do mize in z mize.



Medtem ko Tone in Pavla poskrbita za prenos naročene hrane in pijače, natakar svoj čas posveti gostom, saj ne izgublja časa s prenašanjem. Čas programiranja je približno tri dni, saj z večino funkcionalnosti že v osnovi pokrivata strežni del prenašanja hrane in pijače. Imata veliko funkcionalnosti, v tej testni fazi izbiramo in testiramo pomembne funkcionalnosti za čim večjo razbremenitev natakarjev. To vključuje programiranje poti od izdajnega pulta oziroma kuhinje do miz, poti premikanja med mizami, poti, ki najbolj odgovarjajo našim natakarjem, časovna okna med naročanjem hrane in pijače, nalaganjem na voziček in potjo do mize …



Kolikšna je bila vrednost investicije?

Trenutno sta digitalna strežna vozička Pavla in Tone še v testni fazi v Kavarni Park. Testiranje je omogočil ekskluzivni zastopnik podjetje Arona. Ko bomo definirali vse funkcionalnosti digitalnih strežnih vozičkov in njihovo količino, bo znana tudi cena.



Kako se odzivajo gostje, ko jih postreže robot?

Digitalna strežna vozička Pavla in Tone sta naletela na izjemno pozitiven odnos gostov, gostje so se kar preselili v del Kavarne Park kjer je potekalo testiranje, se z njima fotografirali, nekatere družine z otroki so v Kavarno Park prišle kar dvakrat v istem dnevu. Prikupna robota Pavla in Tone sta »zadolžena« za dostavo hrane in pijače do mize, kjer gostom nato postrežejo natakarji. Ker jim robota prihranita čas za prenos hrane, se natakarji lahko gostom še bolj posvetijo. Cilj vpeljave tovrstne pomoči strežnemu osebju je dvig kakovosti storitve in doživetja gostov, kar smo s Pavlo in Tonetom nedvomno dosegli.



Ali Tone in Pavla tudi govorita?

Da.



Koliko časa bosta imela poskusno dobo?

Digitalna strežna vozička Pavla in Tone sta trenutno v testni fazi od začetka prejšnjega tedna. Imata osnovne funkcionalnosti, v tej testni fazi jih poskušamo optimizirati za čim boljšo in čim večjo razbremenitev natakarjev. To vključuje tudi programiranje poti od izdajnega pulta oziroma kuhinje do miz, poti premikanja med mizami, poti, ki najbolj odgovarjajo našim natakarjem, časovna okna med naročanjem hrane in pijače, nalaganjem na voziček in potjo do mize …

Komentarji: