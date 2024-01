V Svobodi napovedujejo novelo, ki bo omogočila razdeljevanje že kupljenih računalnikov

V Svobodi so v odzivu na napovedano interpelacijo SDS zoper ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh zapisali, da je ta že večkrat pojasnila način in namen nakupa prenosnih računalnikov. Učinkovito razdeljevanje računalnikov pa bo omogočila novela zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki bo sprejeta v kratkem, so dodali.

Od ministrice v Svobodi pričakujejo, da bo namen in nakup še podrobneje pojasnila v prihodnje. Poudarjajo, da so potrebe po računalnikih bistveno večje od 13.000, »kar dokazujejo številna sporočila, ki jih ministrstvo prejema s terena«.

»Interpelacije, ker ta še ni vložena in zato njene vsebine še ne poznamo, pa ne moremo komentirati,« so dodali.

V največji opozicijski stranki so predvsem kritični do nakupa 13.000 prenosnih računalnikov za nekaj manj kot 6,5 milijona evrov, ki ga je lani izvedlo ministrstvo za digitalno preobrazbo. Ministrici očitajo, da svoje delo opravlja nevestno, neodgovorno in netransparentno, zaradi česar bodo zoper njo predvidoma v četrtek vložili interpelacijo.