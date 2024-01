SDS bo vložila interpelacijo zoper ministrico za digitalno preobrazbo

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh svoje delo opravlja nevestno, neodgovorno in netransparentno, menijo v poslanski skupini SDS, zaradi česar bodo zoper njo predvidoma v četrtek vložili interpelacijo. Predsednika vlade Roberta Goloba pozivajo k razmisleku o tem, ali je ministrica še primerna za opravljanje svoje funkcije.

V največji opozicijski stranki so predvsem kritični do nakupa 13.000 računalnikov prenosnih računalnikov za nekaj manj kot 6,5 milijona evrov, ki ga je lani izvedlo ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Z vsakim vprašanj manj odgovorov

V poslanski skupini SDS so glede tega naročila na ministrico naslovili tri poslanska vprašanja, a, kot je na današnji predstavitvi razlogov za interpelacijo dejal poslanec Tomaž Lisec, so z vsakim vprašanjem dobili manj odgovorov oz. več zavajanj. Kot je spomnil, je sporni nakup računalnikov obravnavala tudi komisija DZ za nadzor javnih financ, vendar so po besedah poslanca namesto konkretnih odgovorov dobili nova zavajajoča dejstva.

»Za interpelacijo smo se v poslanski skupini SDS odločili, ker menimo, da ministrica svoje delo opravlja nevestno, neodgovorno, netransparentno in nesmotrno,« je povedal Lisec. Ministrici obenem očitajo, da namesto prevzema odgovornosti druge obtožuje za napake pri svojem delu.

Na ministrstvu za digitalno preobrazbo so v preteklosti pojasnili, da so računalniki prvenstveno namenjeni za potrebe mehanizma za izposojo računalniške opreme, ki ga predvideva lani sprejeta novela zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. A kot je danes opozoril Lisec, zakon predvideva uredbo za vzpostavitev tega mehanizma, rok za sprejetje uredbe pa je bil 1. januar.

»Namesto sistemskih ureditev in neke resne uredbe sedaj slišimo, da v poslanski skupini Gibanje Svoboda načrtujejo novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, da potem pa bo ta mehanizem za razdeljevanje zaživel,« je bil kritičen.

Zahtevajo poročilo o 13.000 računalnikih

Pred interpelacijo so v SDS želeli sklic nujne seje parlamentarnih odborov za notranje zadeve in za izobraževanje, a sta jim, kot je zatrdil Lisec, predsednica odbora za notranje zadeve Tereza Novak in podpredsednik odbora za izobraževanje Robert Janev sporočila, da tega ne bosta naredila.

Janevu in Novak, ki izhajata iz kvote Gibanja Svoboda, v SDS očitajo nepoznavanje poslovnika DZ. »Smo pa hvaležni gospe Novak, ko je v svojem dopisu naštevala, kako ona ne bo sklicala seje odbora, da nas je javno pozvala k interpelaciji,« je dejal Lisec.

Na seji bi v SDS z enim od sklepov ministrico Stojmenovo Duh pozvali k odstopu. V kolikor ne bi odstopila sama, bi predsednika vlade Goloba pozvali, da jo odstavi sam. »Dlje kot bo ministrica na svojem položaju, bolj se bo kazala neka rdeča nit te koalicije, to pa so neodgovornost, netransparentnost in tudi korupcija,« je poudaril Lisec.

Na interpelaciji bodo poslanci SDS premierja pozvali, da razmisli o tem, ali je Stojmenova Duh še primerna za opravljanje funkcije ministrice za digitalno preobrazbo. Želeli bodo tudi pripravo celovitega poročila glede nakupa 13.000 računalnikov, prav tako pa od ministrice želijo pregled uresničenih koalicijskih zavez na področju ministrstva.

Kako bo ravnala NSi?

Do pogovorov glede podpore NSi pri interpelaciji še ni prišlo. Kot je zagotovil Lisec, imajo sicer v SDS dovolj podpisov za vložitev interpelacije, ampak z veseljem pričakujejo tudi podpise NSi.

Poslanec NSi in predsednik komisije DZ za nadzor javnih financ Jernej Vrtovec je v torkovi oddaji 24ur zvečer na POP TV dejal, da če bo prišlo do glasovanja v DZ, bodo v NSi interpelacijo podprli.

Kot je še pojasnil Lisec, bodo interpelacijo predvidoma vložili v četrtek. Z interpelacijo pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan pa bodo zaradi zasebnih zadev ministrice še počakali.

Stojmenova Duh je v torkovi večerni oddaji na POP TV znova zanikala vse očitke, interpelacije pa se veseli, je dejala. Prav tako se je veselila razprave na komisiji DZ za nadzor javnih financ in se veseli pregleda na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), da bo lahko predstavila vsa dejstva, je poudarila. Interpelacija se ji zdi odlična priložnost tudi zato, da pokaže dobro delo ministrstva.

Iz stranke Gibanje Svoboda, ki ji ministrica pripada, so za STA sporočili, da bodo interpelacijo komentirali, ko se bodo seznanili z njeno vsebino.

Po vloženi interpelaciji bo imela ministrica skladno s poslovnikom DZ najmanj 15 dni in največ 30 dni časa za odgovor nanjo.