V spomin na lendavske Jude

S koncertom Judovska duša so v lendavski sinagogi zaključili še en vsebinsko bogat dogodek, s katerim so se spomnili v holokavstu preminulih lendavskih Judov. Položili so nekaj novih tlakovcev spomina in podpisali sporazum med občino Lendava in novoustanovljenim Judovskim združenjem Slovenije – skupnostjo tradicionalnih Judov o pokopih na judovskem pokopališču v Dolgi vasi pri Lendavi.

To bo kmalu postalo spet prostor za pokope in bo tako še bogatejši in edinstven ostanek judovske dediščine na Slovenskem. Elie Rosen, predsednik Judovskega združenja Slovenije, je ob tej priložnosti v Lendavo pripeljal dva vrhunska judovska glasbenika, glavnega kantorja osrednje sinagoge na Dunaju Shmuela Barzilaia in pianista Eliasa Meirija. Njun nastop je bil nepozabno kulturno doživetje in vrhunec spominskega dneva. Koncerta so se udeležili tudi Rosen, lendavski podžupan v funkciji župana Ivan Koncut, avstrijska veleposlanica v Sloveniji mag. Elisabeth Ellison-Kramer, apostolski nuncij v Sloveniji Jean Marie Speich, evangeličanski škof mag. Leon Novak, poslanec DZ Janez Magyar, glavni rabin za Slovenijo Ariel Haddad in Ferenc Hajós, prvi slovenski veleposlanik na Madžarskem in častni občan občine Lendava, mnogi Judje in drugi vabljeni gostje.