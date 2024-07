V šolah odslej brezplačna kosila za ogrožene

DZ je z 81 glasovi za in nobenim proti sprejel koalicijski predlog novele zakona o šolski prehrani, ki omogoča brezplačno kosilo učencem iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, do 1. septembra 2027.

Novela zakona o šolski prehrani, ki jo je v obravnavo DZ predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Borutom Sajovicem (Svoboda), sledi lani sprejeti zakonski noveli, ki omogoča brezplačna šolska kosila za vse učence od 1. septembra 2027.

Za prehodno obdobje pa je zakon določal, da učencem iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, pripada subvencija v višini cene kosila do 1. septembra 2026. Za učence iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo presega zgornjo mejo 4. dohodkovnega razreda in ne presega zgornje meje 5. dohodkovnega razreda, pa je bila pravica do subvencije kosila v višini 50 odstotkov cene kosila določena do 1. septembra 2027.

Pravica do subvencije

S 1. septembrom 2026 bi tako pravico do subvencije kosila izgubili učenci iz najbolj ranljivih skupin (1., 2., 3. in 4. dohodkovni razred), učenci v 5. dohodkovnem razredu pa bi imeli pravico do subvencije do 1. septembra 2027, ko bo nastopila pravica do subvencije v višini cene kosila za vse učence.

Z danes sprejeto novelo zakona pa se pravico do subvencije kosila do 1. septembra 2027 omogoča obojim, torej tudi učencem iz družin z nižjim povprečnim mesečnim dohodkom.