Mnogi ljudje so v nenehnem stresu in si kljub zavedanju, da priganjanje uma in telesa lahko privede do resnih posledic, ne vzamejo časa zase. Počitek ni razkošje, ampak del zdravega življenja, zato si ga kar privoščimo, menijo znani. Zaupali so nam, na kakšen način in kako pogosto se sami sproščajo. Tara Zupančič je od nekdaj zagovornica tega, da je najprej treba kakovostno delati, da lahko potem kakovostno počivaš. »Pomembno je ravnovesje. Samo na ta način lahko uživamo, ko počnemo oboje. Torej delamo in počivamo. V zadnjem obdobju se učim resnično nič početi, torej misli pospremiti v nekakš...