Nedvomno smo svetovna velesila

Na življenjsko pot sta se odpravila vsak s svoje strani: eden z odra Slovenske popevke, drugi je segal po oprimkih v plezalni steni. Srečala sta se na vrhu, kot prejemnika najvišjih priznanj Združenja Manager: Franjo Bobinac za življenjsko delo na področju menedžmenta, Marko Lukić za menedžerja leta 2024. Z obema se je v Skednju Škrabčeve domačije v Hrovači v okviru mesečnih pogovornih večerov pri gostitelju Janezu Škrabcu pogovarjala Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager.

Franjo Bobinac, v sedemdesetih letih prejšnjega stoletje tudi pevec, ki je veliko obetal, je legenda novega pozicioniranja Gorenja po razpadu prejšnje države. Razvijal je lastne blagovne znamke in prevzemal tuje. Gorenje je postavljalo trende. Bobinac, ki je predsedoval tudi Rokometnemu klubu Celje Pivovarna Laško, je nekoč izjavil: »Če je družba Gorenje zmagovalec v svoji panogi, si seveda želimo, da bi bilo tako tudi v športu.«

Spraševala ju je Petra. FOTO: MILAN GLAVONJIĆ

Franjo Bobinac danes predseduje Olimpijskemu komiteju Slovenije. Razkril je, da mu po 40 letih dela v korporativni družbi ni bilo težko poiskati nove službe, v kateri je sicer ves čas, v službi športa. »Na neki način se mi sploh ne zdi, da opravljam povsem drugo delo. Po eni strani je sicer popolnoma drugačno – eno je korporacija, drugo šport –, a hkrati gre vedno za usklajevanje interesov med različnimi deležniki. V korporaciji so to kupci, poslovni partnerji, zaposleni, solastniki in banke, v športu pa športniki, klubi, društva, organizacije pa tudi sponzorji in država. Oboje je mednarodna zgodba, kar mi je zelo zanimivo,« je dejal.

Slovenski športniki na vrhu sveta

Precejšnji del večera je bil namenjen gospodarskim temam. Sogovornik je dejal, da se lahko vsako okolje razvija in izboljšuje – tudi pri nas. V Sloveniji še vedno pogrešamo razvojno naravnano davčno politiko, kar ostaja ena ključnih ovir za hitrejši gospodarski preboj. A hkrati premoremo številne prednosti, ki jih ne gre spregledati. Ponašamo se z dobrim šolstvom, kakovostnim izobraževalnim sistemom ter znanstvenimi ustanovami, ki spodbujajo ustvarjalnost in širjenje znanja.

Res je, da je sodelovanja med raziskovalnimi ustanovami, univerzami in gospodarstvom še vedno premalo. Kljub temu si slovenski podjetniki zaslužijo spoštovanje – tudi v zahtevnih razmerah dosegajo izjemne rezultate, čeprav jim trenutne geopolitične in ekonomske razmere pogosto niso naklonjene. Zato je danes še toliko bolj pomembno, da stopimo skupaj, se učimo drug od drugega, se povezujemo in sodelujemo. Le tako lahko ustvarimo še uspešnejše gospodarstvo ter okrepimo vez med podjetniškim in političnim okoljem.

Pogovornega večera se je udeležila tudi Marta Klevišar, direktorica črnomaljskega podjetja Adria Dom, izdelovalca mobilnih hišk in šotorov za glamping, ki je naziv menedžerke leta prejela leta 2023. FOTO: MILAN GLAVONJIĆ

Navsezadnje gre za izzive, ki zadevajo vse – tako gospodarstvo kot politiko. In kako visoko merijo slovenski športniki na svetovnih trgih, če se gospodarsko izrazimo? »Slovenija je, ko govorimo o medaljah in najboljših rezultatih na število prebivalcev, vedno pri vrhu. Ne vem natančno – morda smo prvi ali drugi. Včasih so v določenih zimskih športih pred nami Norvežani ali še kdo, ampak nedvomno smo svetovna športna velesila,« je pritrdil Bobinac. Lumar je okrajšava za Marka Lukića, ki simbolično povezuje dve generaciji: očeta, ustanovitelja podjetja, in sina, sedanjega direktorja. Družinsko podjetje izdeluje lesene stavbe in niza prelomne dosežke: prvo pasivno hišo, prvo plus energijsko hišo, prvo aktivno hišo za poskusno bivanje in prvo certificirano slovensko aktivno hišo.

Marko je bil vrhunski športnik – alpinist in plezalec. Gospodarstvo, vsako delo in šport so tesno povezani – pri vseh je ključna vztrajnost. »Podjetje je treba voditi tako, da lahko plačuje račune,« je dejal. In kaj naredi dobrega menedžerja? »Zagotovo težke situacije, empatija, jasno postavljanje ciljev, določitev virov in strategij ter iskrenost,« je dodal Lukić.