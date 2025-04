Načeta Olimpija trepeta, poškodbe ustvarjajo nemir

Polfinalni pokalni razplet je praktično razblinil neznanke o tem, kdo bo igral v Evropi. Celjani in Koprčani, ta trenutek najbrž v najboljši formi, bodo v finalu, 14. maja, razbremenjeni prvenstvene bitke za Evropo. Nogometaši Brava so tako rekoč izpuhteli. A po malem diši po bolj napetem ligaškem finišu, Olimpija izgublja dah, igralce in mirnost, 12 točk prednosti, a s tekmo več, nekaj upanja daje tudi neprepričljivim Mariborčanom. V 32. krogu 1. SNL bo v središču znova dvoboj »prvakov«, nekdanjega in prihodnjega (!?).

Domžale: Domžale – Primorje (sodnik Denis Šabanagić): Za preživetje gre. Domžalčani lovijo Lendavčane, ne smejo pa izgubljati točk. Čeprav bo zanje tekma leta v 34. krogu, ko gostije tekmece za obstanek. Razen, če do takrat ne bodo že preveč zaostali. Ajdovci so razbremenjeni, a to ni vedno prednost. Ko tekmuješ, si bolj zbran in osredotočen.

Celjani so ujeli ritem in so v finišu sezone v najboljši formi. FOTO: Blaž Samec

Maribor: Maribor – Kalcer Radomlje (Mateo Tozan): Zasuk v Fazaneriji je vrnil nekaj upanja, a vijoličnim to kaj prida ne pomaga. Imajo težave v prepoznavanju zmag. Koliko letošnjih je bilo zaradi njihove odlične igre? Dočakali so, kar so ves čas upali spomladi, Olimpijino krizo. Najbrž je prišla prepozno. Lov za zeleno-belimi pa jim lahko prinese tudi zaostanek za vročimi Koprčani in Celjani. Z obojimi se morajo še pomeriti. In z Olimpijo tudi, že v naslednjem krogu, 3. maja.

Lendava: Nafta – Koper (Aleksandar Matković): Če bi odločali kakovost, trenutna forma, trenerske izkušnje, potem ni dvoma o tem, kdo bi bil zmagovalec. Toda ko gre za nohte, ko so motivi najvišji, je slabši lahko tudi boljši. To je adut Lendavčanov. Gostujoči trener Slaviša Stojanović potrjuje svojo kakovost, a morda ga bodo ponesla čustva in bi lahko od igralcev zahteval bitko na nož. Kljub vsemu je v Domžalah pisal klubsko in svojo šampionsko zgodovino.

Žiga Repas in vijolični po malem upajo, da je Olimpija še ulovljiva. FOTO: Voranc Vogel

Celje: Celje – Olimpija (Mihael Antić): Ne glede na trenutna razmerja sil in resnično velike težave Ljubljančanov je težko v treh dneh premagati istega tekmeca. A celjski proizvajalec »adrenalina« Albert Riera hoče le zmagovati, lakoto za zmagovanjem, ob res čudoviti in zdaj še konkretni igri, je vcepil tudi igralcem. Pred njimi pa so peklenski dnevi in nadomeščanje zaostalih »obveznosti«: naslednji sredi jih čakata tudi derbija s Koprom (30. t. m.) in Mariborom (7. maja). Celjani žanjejo sadove minulega dela in trenerjevo vztrajanje pri svojih idealih, zeleno-beli pa prav tako plačujejo davek za minulo delo: poškodbe so načele moštvo, po mnenju trenerja Victorja Sancheza so tudi slabe vadbene razmere in ozek igralski kader povzročile krizo. A trenerja kaže spomniti, Olimpija od jeseni ni storila igralnega preskoka. Stagnirala je in nazadovala. Na njeno srečo je bila jeseni šampionska.

Ljubljana: Bravo – Mura (Anže Jerič): Derbi najslabših, če bi upoštevali zadnjih sedem, osem tekem, je le priložnost za Šiškarje, da morda le še zakuhajo bitko za Evropo. Pri Muri je obupal v. d. trenerja Matjaž Kek ml. Odstopil je in se vrnil na položaj, ki ga mojstrsko obvladuje, v vlogo pomočnika, analitika. Skok med trenerje mu je prinesel več izkušenj. A ob njegovem sestopu je znova bolj aktualna nogometna krilatica, po kateri bi bilo mogoče reči, da pri Muri vedo, kaj počnejo. Pravi, da ni pomembno, kdo gre, temveč kdo pride. Izbrali so (začasno?) neznanega Srba Ivana Kurtušića.