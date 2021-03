V SMC završalo: to je pred sejo povedal Počivalšek

Prvak SMCe pred današnjo sejo sveta stranke, na kateri so razpravljali o nadaljnjih korakih stranke, medijem povedal, da pričakuje odprt pogovor in rešitev, kot vedno. Na vprašanje, ali bo pri članih sveta na glasovanju preveril zaupanje, ni odgovoril. Drugi vidni člani so na sejo prišli z različnimi pričakovanji.V zadnjih dneh je v vrstah koalicijske SMC ponovno završalo, zato je bilo pričakovati napeto razpravo o aktualnih zadevah in nadaljnjih korakih v stranki. Počivalšek je sicer v sredo v javnem pismu pozval k širši razpravi o prihodnosti Slovenije.Razprava o položaju Počivalška v vrhu stranke naj bi bila posledica nezadovoljstva nekaterih lokalnih odborov stranke z vlogo SMC v koaliciji, kritični naj bi bili tudi do predsednika stranke. Nekaj kritik pa naj bi letelo tudi na strankine ministre. Kustečeva se bo sicer v ponedeljek v DZ zagovarjala na interpelaciji, ki jo je vložil del opozicije.Seje sveta SMC se udeležuje 33 od skupno 35 članov.