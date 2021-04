V Slovenijo prihaja skoraj pol milijona odmerkov cepiva proti covidu 19

Stopnjevalo se bo cepljenje prebivalstva

V prihajajočem mesecu bo glede na zadnje potrjene količine v Slovenijo dobavljenih 455.660 odmerkov cepiva proti covidu 19, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Največja bo pošiljka cepiva proizvajalcev Pfizer in Biontech, medtem ko predvidene dobavljene količine cepiva proizvajalca Astrazeneca za zdaj še niso potrjene.Maja bo v Slovenijo dobavljenih 336.960 odmerkov Pfizerjevega cepiva, od katerih jih bo 70.200 namenjenih cepljenju z drugim odmerkov. Pričakovati je tudi 57.600 odmerkov cepiva Moderne in 61.000 odmerkov cepiva proizvajalca Johnson & Johnson.Po zadnjih podatkih Nijz pa za maj še ni potrjeno, koliko odmerkov cepiva bo Sloveniji dobavil proizvajalec Astrazeneca. Zadnja znana dobava s 69.900 odmerki bo ta petek.Minister za zdravjeje v sredo napovedal, da bodo cepilni centri ob povečanih dobavah cepiva v prvem tednu maja stopnjevali cepljenje prebivalstva. Pri tem jim bodo pomagali predstavniki vojske in civilne zaščite. Prebivalce je pozval, naj se na cepljenje prijavijo in na vabilo, ko ga prejmejo, tudi odzovejo.Po podatkih, ki jih izvajalci cepljenja poročajo v elektronski register cepljenih oseb, je bilo s prvim odmerkom cepiva proti covidu 19 sicer cepljenih 413.033 oseb, z dvema pa 180.084 oseb oziroma 8,6 odstotka prebivalcev.En odmerek cepiva Pfizerja je doslej prejelo 242.750 ljudi, dva odmerka pa 162.170. En odmerek cepiva Moderne, ki v državo prihaja v skromnejših pošiljkah, je doslej prejelo 43.379 prebivalcev, dva pa 17.503. Z enim odmerkom cepiva Astrazenece so cepili 126.903 prebivalcev Slovenije, z dvema 411. Drugi odmerek tega cepiva namreč sledi 12 tednov po prvem.