Ukrepi se sproščajo, koronaštevilke pa v napačno smer

V sredo je bilo na novo potrjenih 918 okužb z virusom sars-cov-2. Opravljenih je bilo 3.937 PCR testov, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih kar 23,3 odstotka. Delež pozitivnih je najvišji po 9. aprilu, ko je bilo pozitivnih 26 odstoktov testov. V sredo so naredili tudi 34.314 hitrih testov, delež pozitivnih ni znan. za primerjavo: prejšnj osredo je bilo pozitivnih 744 oseb oziroma 17,4 odstotka vseh PCR testov.Število aktivnih primerov se je malenkost dvignilo in sicer na 9.304, kažejo podatki Covid 19 Sledilnika.Vlada je sicer v sredo nekoliko omilila pogoje za ponudnike storitev in trgovine v rumenih regijah , med katere sta se uvrstili še Osrednjeslovenska in Koroška regija.