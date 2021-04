Znano, kdaj bi lahko odpravili skoraj vse ukrepe

Projekcija pozitivnih testov. FOTO: IJS

Institut Jožef Stefan (IJS) v novi projekciji širjenja koronavirusa ugotavlja, da bi lahko ob enakem trendu razvoja epidemije iz oranžne faze v rumeno prešli konec maja. Za prehod morata biti izpolnjena oba pogoja: tedensko povprečje potrjenih primerov in število hospitaliziranih.IJS ugotavlja, da epidemija trenutno stagnira. Tedensko povprečje dnevno potrjenih oseb je 703. »Epidemiologi bodo lahko učinkovito spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih oseb upadlo pod 300 na dan. S tem nam bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji. Pri trenutnih pogojih bi lahko to stanje dosegli v drugi polovici junija,« so zapisali. To tudi pomeni, da bi takrat lahko dosegli zeleno fazo (pogoj je sedemdnevno povprečje manj kot 300 novih okužb na dan), ki bi prinesla odpravo omejitev po vsej državi. Še vedno bi se bilo treba držati higienskih ukrepov, zaprti pa bi bili še bari in diskoteke.Dokler ne bo precepljenih vsaj 10 odstotkov populacije (več kot 200.000 ljudi), vpliv cepljenja na dinamiko epidemije (skoraj) ne bo opazen. V trenutni fazi na cepljenje prihaja večinoma rizična populacija, zato je pričakovati zmanjšano obremenitev bolnišničnih kapacitet in tudi manjše število smrti. Za obvladovanje epidemije in čredno imunost je potrebna 70-odstotno precepljenost.Na IJS še opozarjajo, da je zaradi hitrega širjenja novih bolj kužnih sevov še toliko bolj pomembno, da dosledno izvajamo samozaščitne ukrepe, da delamo od doma, če je le mogoče, in da se predvsem ne družimo v zaprtih prostorih. »Potrudimo se krivulje obrniti strmo navzdol, da se bo v bolnišnicah ustvaril prostor za ostale programe in da bomo lahko čim prej bolj normalno zaživeli,« še dodajajo.