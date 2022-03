V Sloveniji na voljo beljakovinsko cepivo proti koronavirusni bolezni

V Sloveniji je na voljo za uporabo še peto cepivo, ki preprečuje koronavirusno bolezen. Imenuje se nuvaxovid in je beljakovinsko cepivo s tehnologijo, ki se je že do sedaj pogosto uporabljala pri drugih cepivih, so sporočili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Cepivo se bo uporabljalo za stare 18 let in več, ustrezna zaščita pa da se vzpostavi sedem dni po drugem odmerku. »Če bo kasneje cepljena oseba v stiku z virusom sars-cov-2, bo imunski sistem prepoznal beljakovino bodice na virusu in bo pripravljen, da nas zaščiti pred težjim potekom covida-19,« pišejo (nelektorirano) na svoji spletni strani.