V sadju in zelenjavi našli ogromno rakotvornih pesticidov: kakšno je stanje pri nas?

Britanski mediji so objavili opozorilo skupine neodvisnih strokovnjakov, ki so testirali vzorce sadja in zelenjave ter prišli do grozljivih ugotovitev. Večina uvoženega sadja in zelenjave je polna pesticidov, tudi rakotvornih in tistih, ki vplivajo na plodnost.

Najbolj so na udaru agrumi, kar 96 odstotkov mandarin je vsebovalo več kot 40 različnih pesticidov, tudi rakotvornih, enako velja za 95 odstotkov pomaranč in 89 odstotkov limon. Naslednje na seznamu je grozdje, več kot 30 različnih pesticidov so našli na 87 odstotkih testiranega grozdja ter na 81 odstotkih hrušk. S 63 odstotki jim sledijo stročnice, kot sta leča in čičerika. Sadje in zelenjava z največ pesticidi je v Veliko Britanijo prišla v glavnem iz Indije, Republike Južne Afrike in Libanona.

Pri nas je stanje boljše

Uvoženo sadje, zelenjavo, žita in tudi predelane izdelke testirajo tudi naši strokovnjaki z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Kot so sporočili, so lani na vsebnost ostankov pesticidov preiskali 1335 vzorcev živil in presežene mejne vrednosti nevarnih snovi našli le v 53 vzorcih oziroma štirih odstotkih.

Večino živil, ki niso ustrezala zakonskim predpisom glede vsebnosti pesticidov, so umaknili že ob uvozu in niso prišla na prodajne police ter naprej do potrošnikov. Tudi pri nas je bilo med živili s preseženimi vrednostmi pesticidov največ agrumov, kar pa sicer ni pravilo, poudarjajo na UVHVVR, letos je bilo denimo pomaranč, mandarin, limon, klementin in drugih tovrstnih sadežev s preseženimi vrednostmi pesticidov precej manj.

»Vzrok za občasno povečano neskladnost določenih živil je stroga evropska zakonodaja, ki se nenehno zaostruje na način, da se na ravni Evropske unije prepoveduje uporaba fitofarmacevtskih sredstev, za katere je bilo na osnovi študij ugotovljeno, da ne zagotavljajo visoke ravni zaščite zdravja ljudi, živali in okolja. Tretje države nimajo tako stroge zakonodaje in počasneje sledijo prepovedim, ki jih uvaja Evropska unija, posledično je zato v določenih obdobjih večje število živil, ki prihajajo v Evropo iz tretjih držav, neskladnih in umaknjenih iz prodaje,« pojasnjujejo na upravi za varno hrano.

Pranje je nujno

Najbrž ni treba posebej poudarjati, da je treba vse vrste sadja in zelenjave pred uporabo temeljito oprati, tistega z lupino lahko tudi olupimo, če nismo prepričani o njegovem izvoru. Sadje in zelenjavo, ki izvira iz tretjih držav, kjer pravila niso tako stroga kot pri nas, lahko še dodatno očistimo tako, da živila za nekaj časa namočimo v vodo, v kateri smo raztopili žlico ali dve sode bikarbone, ta namreč deluje antibakterijsko.

Pogosto je prepričanje, da bo bakterije in tudi pesticide uničila termična obdelava, kar za bakterije sicer velja, ne pa nujno za pesticide. »Velja splošno pravilo, da termična obdelava običajno povzroči hitrejšo razgradnjo posameznega pesticida. Hitrost razgradnje je odvisna od lastnosti pesticida in od trajanja termične obdelave. Pri tem je treba povedati, da se pri razgradnji pesticidov tvorijo razgradni produkti, ki pa se prav tako vrednotijo z vidika tveganja za zdravje ljudi. Ti razgradni produkti lahko pomenijo manjše tveganje glede na osnovni pesticid, enako tveganje ali v določenih primerih celo večje tveganje od osnovnega pesticida,« ob tem opozarjajo na UVHVVR.