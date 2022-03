Bil je 8. marec 1916, ko se je utrgal plaz izpod Mojstrovke in med potjo v dolino s hitrostjo prek 100 kilometrov na uro udaril na gradbišče ceste na Vršič ter zasul 110 vojnih ujetnikov carske Rusije in sedem njihovih stražarjev. Par dni pozneje se je sprožil nov, ki je vzel nova življenja. Natančnih podatkov o žrtvah nikoli niso razkrili, avstrijska vojna komanda je podatek skrbno skrivala. Odnesli so ga Nemci Še istega leta so ruski ujetniki s prostovoljnim delom do 1. novembra 1916 v neposredni bližini plazišča zgradili leseno kapelico v spomin na umrle tovariše v tej naravni nesreči. Le...