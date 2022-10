V prihodnjih dneh na cesto le z dobrimi živci: zaradi premika ure pogostejša vožnja v slabši vidljivosti

Ob začetku jesenskih šolskih počitnic in podaljšanem koncu tedna z dvema praznikoma je te dni pričakovati močno povečano gostoto prometa. Zaradi nedeljskega premika ure bo poleg tega pogostejša vožnja v slabši vidljivosti, opozarja agencija za varnost prometa.

Podaljšani konec tedna bo za ta čas zelo topel

Na cestah bo več pešcev, kolesarjev, voznikov e-skirojev, mopedistov in motoristov. Agencija priporoča, naj bodo vozniki nanje še posebej pozorni. Prav tako naj več pozornosti posvečajo varnosti otrok in pripenjanju vseh potnikov, so navedli v sporočilu za javnost.

Povečan bo tranzitni promet, nadaljujejo pa se tudi različna dela na cesti. Agencija za varnost prometa v času jesenskih počitnic zato spodbuja k previdnosti na cestah. Poudarjajo predvsem pomen primerne varnostne razdalje, strpnosti, prilagojene hitrosti, defenzivnega ravnanja in osredotočenosti med vožnjo.

Ob tem pozivajo, naj se vozniki v promet podajajo trezni in naj se med vožnjo izogibajo uporabi mobilnega telefona. V primeru zastojev naj čim hitreje ustvarijo reševalni pas. Med daljšo vožnjo so potrebni redni postanki na približno vsaki dve uri.

V nedeljo bomo ure premaknili za eno uro, to vpliva na vidnost pešcev

Premik ure vpliva tudi na vidljivost v prometu, zato agencija poziva k skrbi za vidnost pešcev. Kresnička ali odsevni trak je po zakonu predpisana obvezna oprema pešca v pogojih slabše vidljivosti ali ponoči, so dodali.

Poleg ostalih dejavnikov tudi utrujenost povečuje tveganje za povzročitev prometne nesreče. Voznikom svetujejo, naj poskušajo znake utrujenosti prepoznati in primerno ukrepati. V primeru utrujenosti voznikom agencija svetuje, naj se kar najhitreje na varnem mestu ustavijo in poskrbijo za ustrezno psihofizično stanje.