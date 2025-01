Po mučnem reševanju našli drugega rudarja: petletnica ostala brez očeta Dejana

Po ponedeljkovi nesreči v Premogovniku Velenje, ko je prišlo do vdora mokre gline v jami Preloge, so danes našli še drugega pogrešanega rudarja, ki nesreče ni preživel. Odkopavanje nasutega materiala še poteka, saj v rudniku pogrešajo še enega rudarja, enega pa so v ponedeljek našli mrtvega.

Kot so danes sporočili iz Premogovnika Velenje, identiteta danes najdenega rudarja še ni potrjena.

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je umrl 33-letni Dejan Črep iz Paškega Kozjaka, vasice v Občini Velenje. Je oče petletne hčerke.

Še vedno iščejo še ne 29-letnega Mitjo Stropnika iz Občine Šoštanj, iz Skornega, ki ima še ne dve leti staro hčerko.

Najstarejši preminuli rudar, ki so ga našli še isti večer, je Aleksander Judež (49), domačin, doma iz Gaberk v občini Šoštanj.

V nesreči je v jamo po ocenah vdrlo od 500 do 700 kubičnih metrov materiala. Zdaj ga ročno odstranjujejo, da bi prišli še do tretjega pogrešanega. Upajo na najboljše, bojijo pa se najslabšega, je v torek dejal generalni direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec.

S posebnimi dihalnimi aparati rešujejo po šest ur naenkrat

Reševanje je po njegovih besedah zelo zahtevno, zato se morajo reševalne ekipe z okoli 80 reševalcev izmenjevati, s posebnimi dihalnimi aparati lahko rešujejo po šest ur naenkrat. Doslej je reševalcem uspelo odkopati več metrov materiala. Odkop premoga je do nadaljnjega ustavljen.

Občani so v torek pred kipom rudarja na Titovem trgu v Velenju začeli prižigati sveče in polagati cvetje v znak sožalja in upanja.

