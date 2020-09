V Postojni imajo dovolj: to sporočajo ministru Toninu

Prebivalci Postojne dnevno stoično prenašajo prelete vojaških letal in odmeve z vojaškega poligona na Počku. A tega imajo dovolj, je v protestni noti zapisal postojnski župan Igor Marentič. Med drugim poziva ministra za obrambo Mateja Tonina, naj pride k njim in kakšen dan preživi na tem območju, pa bo videl, kako neznosno je. »Občani občine Postojna se te dni ponovno počutimo, kot da smo priča vojnemu stanju. Glasni preleti letal in streljanje nas vračajo v obdobje, ki ga marsikdo med nami ni doživel, starejši občani pa bi ga najraje pozabili. Da se s trenutnimi razmerami ne strinjajo ne mlajši ne starejši prebivalci naše občine, priča vedno večje število prejetih pisem, klicev, elektronskih in SMS-sporočil z ostrimi pritožbami, ki jih vsakodnevno in ob vsaki uri prejemamo v nabiralnik.«



Kot je še zapisal župan na strani občine na facebooku, jim je minister ob aprilskem obisku obljubil ustanovitev nove delovne skupine, ki naj bi to rešila, pa se do danes ni zgodilo nič. »Žalosti nas dejstvo, da se kot minister popolnoma distancirate od našega položaja in Vam je kakovost življenja v naši občini popolnoma nepomembna.«



Celotni zapis si lahko preberete spodaj.







Ministrstvo za obrambo smo povprašali, ali bo ukrepalo. Odgovore še čakamo.