V mariborski porodnišnici muslimanki ponudili svinjino, mož ustrahoval celoten oddelek

V mariborski porodnišnici je pred nekaj dnevi prišlo do incidenta, ko so porodnici ponudili obrok, ki ni ustrezal njenim verskim prepričanjem. Ker je bilo v hrani tudi svinjsko meso, je njen mož začel groziti zaposlenim in ustrahoval celoten oddelek.

Zdravstvenemu osebju naj bi pomoto sporočil njen mož, ki ga je zadeva razburila. V UKC Maribor so za Planet TV dogodek potrdili. Zadevo naj bi hitro razrešili na licu mesta, do hujšega nesporazuma naj ne bi prišlo.

V UKC Maribor pravijo, da pri pripravi diete vedno spoštujejo vero in kulturo posameznika.

Več težav v šolah in vrtcih

Islamska skupnost je za Planet TV sporočila, da v bolnišnicah nimajo večjih težav, imajo pa jih v šolah in vrtcih. V šolah namreč lahko zagotavljajo posebne diete le tistim z zdravniškimi potrdili.

Pri muslimanski prehrani gre za podobno versko držo, kot je denimo nesprejemanje transfuzije krvi pri Jehovovih pričah ali obrezovanje moških pri Judih, je za televizijo povedal teolog Ivan Štuhec.

Zamenjavo za dražjo perutnino bi morali doplačati, pravi teolog. FOTO: Baderelbert/getty Images

»V neki pluralni, demokratični družbi je treba te različnosti spoštovati. Kaj pa vse to potegne za seboj? To pomeni, da bi morali pri nas spremeniti ustavo v duhu ameriške ustave, kjer bi pustili, da vsaka religija živi po svoje, s tistim, kar ima za pomembno,« je povedal teolog.

Spremembo bi morali doplačati

Zamenjava svinjine za perutnino, so poudarili, pa bi zvišala ceno obroka. »Če je malica v šoli, recimo, evro in pol, in če tisti, ki malico pripravlja, za evro in pol ne more zadovoljiti potreb islamske skupnosti, potem pač morajo doplačati. Posebne želje in posebne potrebe se doplačujejo,« je o ceni obroka povedal Štuhec.

Teolog je poudaril, da se v tej, vse bolj kulturno raznoliki družbi vse manj zavedamo svoje identitete. Pri tem je omenil katolike, in dejal, da bi se lahko na njihovem krožniku vsaj kakšen petek manj znašlo meso.