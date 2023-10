V Piranu zvečer alarm zaradi visokega plimovanja

Koprski regijski center za obveščanje je zaradi visokega plimovanja morja v Piranu malo pred 21. uro sprožil sireno javnega alarmiranja z opozorilom na nevarnost, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Do enakega pojava je sicer prišlo že v petek, a so takrat v civilni zaščiti v Piranu poudarili, da jim je skupaj z delavci javnega podjetja Okolje uspelo z baražami zadržati morsko vodo, tako da jim je prvič uspelo v takšnih razmerah ubraniti Tartinijev trg pred poplavo.

Agencija RS za okolje (Arso) je sicer za torek izdala oranžno vremensko opozorilo za severozahod in jugovzhod države, kjer pričakujejo obilno deževje.

Kot je za STA povedal dežurni prognostik na Arsu Brane Gregorčič, se bo ponoči dež ob zahodni meji hitro okrepil, tako da bodo do torka zjutraj intenzivne padavine najprej zajele zahodno Slovenijo in jo potem prečkale proti vzhodu.

Ponoči zato pričakujejo kar nekaj nalivov, na območju Posočja in območja Julijcev pa tudi porast hudourniških vodotokov. Zaradi proženja konvekcije nad Kvarnerjem proti Gorskemu kotarju lahko nevihtne sisteme nosi proti severovzhodu preko Kočevja, Dolenjske, Bele Krajine in Posavja, a izračuni kažejo, da ti nalivi ne bodo trajali predolgo.

Po podatkih urada za hidrologijo bodo reke v severozahodni Sloveniji, predvsem v zgornjem in srednjem Posočju ter v porečju Save Bohinjke, danes ponoči in torek zjutraj ob krepitvi padavin naraščale, razlivale pa se bodo na običajnih izpostavljenih območjih. Verjetne so tudi poplave posameznih hudourniških vodotokov ter padavinske in zaledne vode.

V torek bodo do velikih pretokov narasle reke v večjem delu države

Na izpostavljenih območjih se lahko razlijeta Kolpa in Sava v srednjem toku. Sredi dneva in popoldan se bo postopoma povečeval tudi pretok Drave na vtoku v Slovenijo. Razlivala se bo vzdolž celotnega toka, poplavljene površine v spodnjem toku pa se bodo do noči na sredo povečevale.