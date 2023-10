Morje se je razlilo. Ste videli, kako je na Obali? (FOTO + VIDEO)

Današnje jutro na Obali je bilo precej mokro (ogromna količina padavin je težave povzročala marsikje po državi), saj je bila gladina morja kakšnih 50 centimetrov višja kot običajno (najhujše so napovedovali ob 9. uri). Poplavilo je nižje ležeča območja in marsikomu povzročilo nekaj preglavic.

Zaradi razlivanja morja so v Piranu, Izoli in Kopru celo zatulile sirene in opozarjale na morebitno nevarnost. V dopoldanskem času je uprava za zaščito in reševanje poročala:

Ob 6.09 je bila v Piranu prožena sirena javnega alarmiranja – opozorilo na nevarnost zaradi visokega plimovanja morja. Morje je prestopilo rob obalne črte in zaliva Prešernovo in Kidričevo nabrežje ter Tartinijev trg. Prebivalce prosimo, da poskrbijo za svoje premoženje.

Okoli 10.00 je veter spremenil smer in trenutno morje s pomočjo valovanja močno zaliva Prešernovo nabrežje in Punto.

Zaradi povišanega plimovanja morja in južnega vetra je morje v Kopru prestopilo rob obalne črte in zalilo semedelsko promenado.

Trenutna gladina morja na mareografski postaji je 352 cm.

Ob 6.22 je bila v Izoli prožena sirena javnega alarmiranja – opozorilo za nevarnost zaradi visokega plimovanja morja. Morje je prestopilo obalne črte in zalilo Veliki trg in Sončno nabrežje.

Vse besede so odveč, dejanske razmere si oglejte na spodnjih posnetkih.

Razmere na Obali. FOTO: Breda Krajnc

Fotografije in posnetke nam je odstopila Breda Krajnc.

