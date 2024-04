V petek bo na naših cestah ogromno radarjev: razkrivamo lokacije

V petek bo na slovenskih cestah potekala posebna akcija, v okviru katere bodo policisti prežali na prehitre voznike. S policije so sporočili, da so se tudi letos pridružili vseevropski akciji in bodo po vsej državi izvedli maraton nadzora hitrosti.

»Maraton nadzora hitrosti bo na teh lokacijah potekal med 6. in 18. uro. Z vnaprejšnjim obveščanjem voznikov in objavo lokacij želimo delovati predvsem preventivno, da bi vozniki z umirjeno in defenzivno vožnjo pripomogli k varnejšim cestam, takšno vožnjo pa nadaljevali tudi takrat, kadar ne potekajo tovrstni poostreni nadzori,« so zapisali v sporočilu za javnost.

SEZNAM LOKACIJ RADARJEV NAJDETE TUKAJ.

Ob tem so zapisali še, da je hitrost glavni vzrok za nastanek prometnih nesreč in da se je v zadnjih letih približno petina nesreč zgodila prav zaradi tega. »Pri smrtnih prometnih nesrečah je ta delež še veliko večji – v zadnjih letih se giba okrog 37 odstotkov. Samo lani je bilo zaradi neprilagojene hitrosti na slovenskih cestah 32 smrtnih žrtev.«

Opozarjajo, da lahko predvsem znotraj naselij že manjša kršitev omejitve hitrosti lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo. »V primeru trka vozila v pešca ali kolesarja pri 30 km/h je tveganje za smrtne ali hude poškodbe pešca relativno majhno (10-odstotno). Pri višjih hitrostih se tveganje izrazito poveča. Trk avtomobila pri hitrosti 50 km/h v pešca je enak padcu z višine 9,8 m. Pri hitrosti vozila s 60 km/h je tveganje za smrt pešca že 90-odstotna. Omejitve hitrosti v naseljih, območjih umirjenega prometa in območjih omejene hitrosti so namenjene predvsem zaščiti ranljivejših udeležencev v prometu (pešci, kolesarji).«

S hitrostjo vožnje se tudi spreminja voznikovo vidno polje – večja kot je hitrost, ožje je, povečana hitrost pa lahko privede do tunelskega vida. Če je naše vidno polje ožje, potem težje zaznamo ali sploh ne zaznamo dogajanja obvesti, kolesarjev, pešcev ali morebitnih vključevanj z bočnih cest.