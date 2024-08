V NSi z novelo kazenskega zakonika predlagajo zaporne kazni za mladoletnike

NSi je v ponedeljek v parlamentarno proceduro vložila novelo kazenskega zakonika, s katerim predlaga, da bi bili mladostniki za hujša kazniva dejanja kaznovani z zaporno kaznijo.

V NSi so se za tak predlog odločili zaradi nedavnih dogodkov, povezanih z romskimi vprašanji, je na novinarski konferenci povedala poslanka NSi Vida Čadonič Špelič.

Po trenutno veljavni zakonodaji za mlajše mladoletnike, stare od 14 do 16 let, ni mogoče izreči kazni mladoletniškega zapora, zanje je predvidena le vzgojna kazen. Nekaj, kar očitno ne deluje, in tega se po njenih navedbah zavedajo tako mladoletniki kot njihovi starši. »Tukaj pa mislim na Rome,« je dejala.

»Starši jih silijo v kriminalna dejanja«

Kot je pojasnila, so otroci navsezadnje tudi žrtve staršev, saj jih ti, vedoč, da mladoletniki ne morejo biti kaznovani z zaporno kaznijo, silijo v kriminalna dejanja. K pripravi novele pa so jih v NSi po besedah Čadonič Špeličeve spodbudili tudi nedavni dogodki, med drugim nasilje nad policisti.

Kaj predlaga novela? Do pet let ali več zapora

Za stare med 14 in 16 leti v NSi tako predlagajo, da se jim izreče zaporna kazen, če so storili dejanje, za katero je zagrožena kazen tri leta zapora. Torej kadar gre za kraje, vlome, nasilništvo, poškodovanje tujih stvari, tudi napad na uradno osebo, je naštela.

Za starejše mladoletnike, stare med 16 in 18 leti, pa je po trenutno veljavni zakonodaji možno izreči kazen mladoletniškega zapora za kazniva dejanja, ki se sicer kaznujejo z zaporno kaznijo pet let ali več. Kadar gre za uboj, hude telesne poškodbe, kraje, vandalizem, grožnje, poškodovanje ljudi, torej za starejše mladoletnike ni predviden zapor.

V NSi tako predlagajo, da bi starejšim mladostnikom bilo možno izreči kazen mladoletniškega zapora že za kazniva dejanja, za katera je zagrožena kazen enega leta zapora. To so npr. tatvina, povzročitev nevarnosti, nasilništvo, napad na uradno osebo ipd. Za kazniva dejanja, za katera je mogoče izreči kazen zapora do 30 let, pa bi se po predlogu mladostniku lahko še vedno izreklo le do 10 let zapora.

Podobna ureditev pri naših sosedih

Navedla je, da imajo podobno ureditev v Nemčiji, Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. »Mislimo, da se morajo ti isti mladostniki zavedati, da bodo kaznovani, če bodo naredili ta dejanja,« je dejala.

V NSi so prepričani, da bi ta novela doprinesla k zmanjšanju mladoletniškega nasilništva. »Predvsem bi tudi starši razmislili, kdaj bodo pošiljali svoje otroke v ogenj, torej v kriminal,« je dodala.

Pričakujejo, da bo vlada, »če ne zmore ali ne zna priti s svojimi predlogi«, poskušala upoštevati vsaj predloge opozicije.

Prepričani so, da so ti usmerjeni v zaščito in varnost ljudi, povzemajo pa tudi predloge županov iz jugovzhodne Slovenije. »Od vseh politikov pa pričakujemo, da bodo prenehali iz Ljubljane soliti pamet nam, ki živimo z Romi, prihajati s čudežno besedo 'sistemski ukrepi', ki jih ni od nikoder, in bodo poslušali nas, ki z Romi živimo in si želimo tudi v prihodnje z njimi ne samo živeti, ampak tudi sobivati,« je dejala.