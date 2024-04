V nedeljo vroče, sledi preobrat! Gregorčič razkril, kakšno poletje pričakujejo

Danes dopoldne bo v zahodnih krajih sončno, drugod še zmerno oblačno. Čez dan se bo postopno razjasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Veter bo počasi slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 °C, napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Dežurni prognostik Brane Gregorčič nam je povedal, da bo vsak dan topleje in da lahko konec tedna pričakujemo povsem poletne temperature. Tako bo jutri pretežno jasno, v hribovitem svetu bo čez dan nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 °C.

V soboto in nedeljo bo sončno in zelo toplo za ta čas. Kot je povedal vremenoslovec Gregorčič, lahko v nedeljo pričakujemo nove toplotne rekorde za ta čas. Temperature se bodo namreč v nedeljo dvignile na od 25 do 30 stopinj, na vzhodu pa morebiti celo čez 30. »Če se bo to uresničilo, bo to nov aprilski rekord,« pove Gregorčič. V soboto napoveduje temperature okoli 25 do 27, 28 stopinj.

Jasno vreme ne bo najbolj ugodno za alergike, Gregorčič opozarja, da bo med vikendom precej cvetnega prahu.

Vremenski preobrat v torek

Naslednje dni bo jasno, do nedelje ne pričakujemo ploh, v ponedeljek pa se bo začelo vreme spreminjati. Prešla nas bo hladna fronta. Ponekod se bo že v ponedeljek proti večeru nekoliko pooblačilo.

Gregorčič je opozoril na spremembo, ki nas čaka v torek. Precej se bo namreč ohladilo, mogoča je celo pozeba v drugi polovici tedna. V naslednjih dneh spremljajte opozorila.

Zaenkrat napovedujejo vroče in suho poletje. FOTO: Ajr_images/Getty Images

Kakšne prvomajske počitnice nas čakajo in kaj rekordno toplo aprilsko vreme pomeni za napoved letošnjega poletja

Tudi to smo vprašali dežurnega meteorologa. Gregorčič nam vremena med prvomajskimi počitnicami ni mogel napovedati, saj kot vedno pravi, da je napoved lahko točna le za 14 dni vnaprej.

Aprila smo že bili priča novim toplotnim rekordom za ta letni čas, zato nas je zanimalo, ali tako toplo vreme napoveduje tudi nadpovprečno toplo poletje.

Pojasnil nam je, da aprilsko vreme ni nujno povezano s tipom poletnega vremena, da pa pričakujejo bolj suho poletje. Prognoze zaenkrat bolj kažejo na poletje, kot je bilo leta 2022, in ne toliko na poletje, kakršno smo imeli lani. Spomnimo, da je bilo lani najbolj namočeno poletje v zgodovini meritev. Poletnega vremena še ni mogoče zanesljivo napovedati, zaenkrat pa pričakujejo bolj sušno in vroče poletje in s tem povečano požarno nevarnost.