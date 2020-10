V nedeljo razglasitev epidemije? Kacin pravi takole ...

Kacin je zadovoljen z nošnjo mask državljanov

Merilo za razglasitev epidemije in uvedbo novih ukrepov je po načrtu, ki si ga je zastavila vlada, 140 okuženih na 100.000 prebivalcev v 14-dnevnem obdobju, več kot 250 hospitaliziranih bolnikov s covidom-19, od teh več kot 50 na intenzivni negi. Prvi dve merili smo v Sloveniji dosegli, tretjega še ne, saj je bilo v petek na intenzivni negi 43 bolnikov.

Krizni del vlade bo skupaj s svetovalno skupino ministrstva za zdravje v nedeljo pregledal učinke dosedanjih ukrepov in opravil razmislek o potrebnosti morebitnih novih. Četudi bi Slovenija v nedeljo izpolnila zastavljeno mejo za razglasitev epidemije, to še ne pomeni, da se bo to avtomatično zgodilo, je za STA povedalPo besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina, bodo na nedeljskem srečanju pregledali trenutno stanje in opravili razmislek o tem, katere ukrepe, če sploh katere, bi bilo treba uvesti in kdaj. Ker pa gre za posvetovalni organ, ki le pripravlja delovno gradivo, v nedeljo sprejetja novih ukrepov ne gre pričakovati, je dejal.Če bi se v nedeljo izkazalo, da je Slovenija dosegla številke, ki si jih je določila kot pogoj za razglasitev epidemije, to po besedah Kacina še ne bo avtomatično pomenilo, da bo razglašena epidemija, pač pa bi šlo »le za znak, da je treba razmisliti tudi o drugih ukrepih, predvsem v luči tega, kar je bilo že sprejeto, in tega, kakšne učinke dajejo sprejeti ukrepi«. Ob tem je opozoril, da učinki ukrepov dajejo rezultate nekje po osmih dneh.»Na splošno pa ni smiselno kar koli napovedovati ali dodatno podžigati strah. Treba je dobro premisliti, ker smo sprejeli dokaj močne ukrepe,« je dodal.Je pa zadovoljen, da so ljudje ukrepe vzeli pozitivno in se jih vse bolj držijo: »Praktično ne srečaš več človeka, ki ne bi imel maske, pa če hodi ali se vozi na kolesu. To kaže, da ljudje razumejo, da je treba naraščanje okužb zaustaviti in zmanjšati, ker zdravstvo enostavno ne zmore«.Podatki o novih okužbah bodo po besedah Kacina v nedeljo objavljeni ob 13. uri.